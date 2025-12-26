"Violencia inusitada": el juez del triple crimen de Florencia Varela denunció "amenazas narco"

juez triple crimen

El magistrado remarcó que el hecho ocurrió mientras ya estaba abocado a la investigación del triple crimen de Florencio Varela y subrayó las circunstancias particulares del asalto: “Yo ya estaba interviniendo en la causa del triple crimen de Florencio Varela. Fue un robo que fue un poco llamativo porque yo llegaba de una fiesta familiar a las seis de la mañana con mi familia, mis dos hijos, uno de once y otro de quince años, con mi suegra, también una persona mayor”.

En ese sentido, detalló paso a paso cómo se desencadenó la situación.

Al profundizar en su testimonio, Pinos Guevara explicó: “Mi esposa venía manejando el auto, yo me bajo a abrir el portón del garaje para poder ingresar la camioneta. En ese momento aparece un auto en contramano, nos cruza atrás para que no podamos dar marcha atrás. Del auto se bajan cinco personas, tres personas armadas con pistolas nueve milímetros en perfecto estado”. El juez insistió en que la maniobra fue precisa y cuidadosamente planificada.

Otro de los puntos que más llamó su atención fue el interés puntual de uno de los agresores: “El primero se dirige a mí, me pone la pistola en la sien. El otro se dirige a mi esposa, le apunta a mi esposa y el otro se dirige a donde estaban mis hijos atrás con mi suegra y los apunta a ellos. Lo llamativo de ese robo es que la prioridad del que me apuntaba a mí era sacarme la llave de la casa y mi teléfono, nada más. Lo único que le interesaba era sacarme el teléfono y la llave de la casa”.