"Violencia inusitada": el juez del triple crimen de Florencia Varela denunció "amenazas narco"
El juez Fernando Pinos Guevara aseguró que los asaltos sufridos en su casa fueron mensajes de amedrentamiento vinculados a su actuación judicial.
Fernando Pinos Guevara, juez de Garantías de La Matanza y uno de los primeros magistrados que intervino en la causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela antes de declararse incompetente y remitir el expediente al fuero federal, aseguró haber sido blanco de presuntas amenazas vinculadas al narcotráfico luego de sufrir dos robos que considera fuera de lo común y ocurridos con pocas semanas de diferencia en su vivienda.
El propio juez entiende que ambos hechos no fueron al azar, sino mensajes directos de intimidación relacionados con su actuación en la investigación de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, según explicó públicamente.
En declaraciones brindadas a América, Pinos Guevara sostuvo que el primer episodio tuvo lugar el 2 de noviembre, cuando regresaba a su casa junto a su familia en horas de la madrugada. En ese contexto, describió con crudeza el nivel de violencia del asalto y la forma en que se desarrolló: “Bajaron cinco personas, tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado, en un estado de una violencia inusitada”.
Según relató, los delincuentes actuaron de manera coordinada y apuntaron directamente contra cada integrante del grupo familiar.
Durante el violento episodio, uno de los asaltantes le colocó un arma en la cabeza a su hijo, otro lo encañonó por la nuca y un tercero amenazó a su esposa. Tras apoderarse de los teléfonos celulares y de la camioneta familiar, escaparon rápidamente. El vehículo fue hallado horas más tarde en la zona de Fuerte Apache, donde la policía levantó huellas que, sin embargo, no pudieron ser asociadas a ningún sospechoso registrado en las bases de datos oficiales.
El magistrado remarcó que el hecho ocurrió mientras ya estaba abocado a la investigación del triple crimen de Florencio Varela y subrayó las circunstancias particulares del asalto: “Yo ya estaba interviniendo en la causa del triple crimen de Florencio Varela. Fue un robo que fue un poco llamativo porque yo llegaba de una fiesta familiar a las seis de la mañana con mi familia, mis dos hijos, uno de once y otro de quince años, con mi suegra, también una persona mayor”.
En ese sentido, detalló paso a paso cómo se desencadenó la situación.
Al profundizar en su testimonio, Pinos Guevara explicó: “Mi esposa venía manejando el auto, yo me bajo a abrir el portón del garaje para poder ingresar la camioneta. En ese momento aparece un auto en contramano, nos cruza atrás para que no podamos dar marcha atrás. Del auto se bajan cinco personas, tres personas armadas con pistolas nueve milímetros en perfecto estado”. El juez insistió en que la maniobra fue precisa y cuidadosamente planificada.
Otro de los puntos que más llamó su atención fue el interés puntual de uno de los agresores: “El primero se dirige a mí, me pone la pistola en la sien. El otro se dirige a mi esposa, le apunta a mi esposa y el otro se dirige a donde estaban mis hijos atrás con mi suegra y los apunta a ellos. Lo llamativo de ese robo es que la prioridad del que me apuntaba a mí era sacarme la llave de la casa y mi teléfono, nada más. Lo único que le interesaba era sacarme el teléfono y la llave de la casa”.
