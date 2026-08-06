Se cae la temperatura como un piano y el frío vuelve al AMBA: qué días tendrán marcas de casi 0 grados

En el horizonte, el lunes aparece como el día más gélido, con cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas en 2 grados de mínima y 11 grados de máxima.

La tendencia se mantendría el martes, con una jornada que se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.