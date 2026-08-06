Se cae la temperatura como un piano y el frío vuelve al AMBA: qué días tendrán marcas de casi 0 grados
Luego de las lluvias y las tormentas, Buenos Aires vuelve a regristrar una seguidilla de varias jornadas con mucho frío. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió una jornada signada por las fuertes lluvias y tormentas, casi durante 24 horas, lo que trajo además un abrupto descenso de la temperatura con el regreso del frío, que se quedaría durante varios días, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional acertó esta vez su pronóstico, ya que el jueves estuvo marcado por las precipitaciones, con momentos del día en que las tormentas fueron por demás severas. Y luego de varias jornadas con temperaturas de dos dígitos, vuelve a bajar el termómetro desde este viernes, con marcas cercanas a los 0 grados.
De esta manera, el SMN prevé que el viernes se presente con buen clima en el AMBA, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche; con un drástico descenso térmico, arrancando con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que trepará hasta los 13.
Cómo sigue el frío en el AMBA
Del mismo modo, sábado tendría cielo entre parcialmente nublado y algo nublado durante el día, y despejado en la noche; con temperaturas de entre 6 grados de mínima y 13 de máxima.
Otra vez se sentirá con todo el frío el domingo, en el cierre del fin de semana, que en la Ciudad y el conurbano tendrá cielo algo nubldo en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 3 grados y una máxima de 13.
En el horizonte, el lunes aparece como el día más gélido, con cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas en 2 grados de mínima y 11 grados de máxima.
La tendencia se mantendría el martes, con una jornada que se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 12 grados.
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