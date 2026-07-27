Quedaron varados por un temporal de nieve en la cordillera y ahora el Gobierno analiza si les cobra el rescate
Un desvío improvisado en plena alerta por temporal dejó atrapados a un hombre y dos docentes de nivel inicial en un refugio de la cordillera.
Lo que comenzó como una salida nocturna improvisada en el marco de un fin de semana largo se transformó en una dramática historia de supervivencia en la cordillera chilena, con tres personas varadas tras un impresionante temporal de nieve y con una polémica, ya que el Gobierno de Chile analiza si les cobra el operativo de rescate.
Manuel Orellana, popularmente conocido como “el Chino”, junto a Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Magdalena María Retamal Pelz (31) —ambas maestras jardineras y compañeras de trabajo del establecimiento al que asiste el hijo de Orellana—, pasaron seis noches aislados en el Cajón del Maipo tras desatarse intensas nevadas.
El grupo, que se conocía desde hacía más de seis años, había planeado inicialmente asistir a una discoteca en la comuna de Peñalolén la noche del 15 de julio. Sin embargo, tras un cambio imprevisto de planes, decidieron emprender viaje hacia las Termas del Valle de Colina, en el sector de Baños Morales, de acuerdo con Canal 26.
La travesía implicaba recorrer más de 100 kilómetros por la Ruta G-25, un camino que ya se encontraba cerrado preventivamente por las autoridades debido a las alertas meteorológicas. Con un vehículo que no contaba con tracción 4x4, el trayecto se tornó intransitable, obligándolos a abandonar el automóvil y caminar bajo la nieve hasta un refugio cercano.
El refugio clave en la nieve y los días de incertidumbre
La estructura se encontraba desocupada ya que su propietario había evacuado la zona antes de la llegada del temporal, aunque dejó las puertas abiertas para casos de emergencia. Esa decisión providencial les salvó la vida.
En el interior, los tres náufragos urbanos hallaron camas, abrigo, alimentos y leña con la cual encender fuego para hacer frente a las extremas temperaturas exteriores mientras las nevadas continuaban cayendo.
Mientras tanto, las familias radicaron la denuncia por presunta desgracia y la Policía de Investigaciones (PDI) activó un rastrillaje utilizando cámaras de seguridad, lectores de patentes y testimonios para reconstruir el trayecto.
Cuando el clima dio tregua, un helicóptero de Carabineros con efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) sobrevoló la zona. Al notar la aeronave, Orellana salió a la intemperie y realizó señas visuales hasta lograr el aterrizaje y la posterior evacuación de los tres, quienes fueron trasladados a San Gabriel para recibir asistencia médica.
El debate por el operativo de rescate en Chile
Tras el rescate, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, confirmó que los protagonistas admitieron la magnitud de su error. "Hoy se sienten arrepentidos; dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión", expresó.
En diálogo con el programa Hay que decirlo, Orellana reconstruyó los motivos de la salida, negando de plano las versiones cruzadas y los rumores malintencionados que circularon en redes sociales sobre una supuesta infidelidad o consumo excesivo de sustancias.
"Todos pensaban lo malo, que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros. Nos respetamos, somos amigos todos. La gente habla calumnias; son cosas que no son reales. Yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, y no tengo necesidad de buscar pololas. Estábamos preocupados por nuestras parejas", indicó el joven.
Con el episodio de supervivencia ya superado en el plano físico, el caso abrió ahora un frente institucional y legal. De acuerdo con el medio El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un análisis jurídico para determinar si corresponde exigir a los rescatados el reembolso de los cuantiosos recursos públicos invertidos en un despliegue que involucró a Carabineros, el Ejército, Bomberos, el SAMU y equipos municipales.
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