Quedaron varados por un temporal de nieve en la cordillera y ahora el Gobierno analiza si les cobra el rescate

En el interior, los tres náufragos urbanos hallaron camas, abrigo, alimentos y leña con la cual encender fuego para hacer frente a las extremas temperaturas exteriores mientras las nevadas continuaban cayendo.

Mientras tanto, las familias radicaron la denuncia por presunta desgracia y la Policía de Investigaciones (PDI) activó un rastrillaje utilizando cámaras de seguridad, lectores de patentes y testimonios para reconstruir el trayecto.

Cuando el clima dio tregua, un helicóptero de Carabineros con efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) sobrevoló la zona. Al notar la aeronave, Orellana salió a la intemperie y realizó señas visuales hasta lograr el aterrizaje y la posterior evacuación de los tres, quienes fueron trasladados a San Gabriel para recibir asistencia médica.

El debate por el operativo de rescate en Chile

Tras el rescate, la subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, confirmó que los protagonistas admitieron la magnitud de su error. "Hoy se sienten arrepentidos; dijeron que nunca deberían haber subido, que fue una mala decisión", expresó.

En diálogo con el programa Hay que decirlo, Orellana reconstruyó los motivos de la salida, negando de plano las versiones cruzadas y los rumores malintencionados que circularon en redes sociales sobre una supuesta infidelidad o consumo excesivo de sustancias.

"Todos pensaban lo malo, que andábamos de jarana, pero nunca pasó nada entre nosotros. Nos respetamos, somos amigos todos. La gente habla calumnias; son cosas que no son reales. Yo tengo mi pareja, ellas tienen su pareja, y no tengo necesidad de buscar pololas. Estábamos preocupados por nuestras parejas", indicó el joven.

Con el episodio de supervivencia ya superado en el plano físico, el caso abrió ahora un frente institucional y legal. De acuerdo con el medio El Mostrador, la Delegación Presidencial Metropolitana solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un análisis jurídico para determinar si corresponde exigir a los rescatados el reembolso de los cuantiosos recursos públicos invertidos en un despliegue que involucró a Carabineros, el Ejército, Bomberos, el SAMU y equipos municipales.