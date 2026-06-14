Ola polar con frío extremo y temperatura bajo cero en AMBA: qué tiene que pasar para que caiga nieve
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una seguidilla de jornadas con mucho frío y marcas térmicas cercanas a 0 grados.
Con la llegada de una nueva ola polar, el Área Metropolitana de Bueno Aires (AMBA) se encuentra en alerta amarilla por frío extremo, a la espera de una seguidilla de jornadas con temperaturas de una cifra y con la expectativa de siempre por una posible e inusual caída de nieve.
La Capita y el conurbano bonaerense se encuentran atravesados por una advertencia de nivel amarillo luego del drástico descenso de las marcas térmicas que comenzó tras las lluvias del sábado.
De esta manera, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes feriado sería de los días más fríos del año, con cielo algo nublado en la mañana y despejado en el resto de la jornada; junto a temperaturas de 3 grados bajo cero de mínima en el conurbano, subiendo a 15 de máxima.
Cómo sigue el frío en Buenos Aires
Se espera un leve ascenso térmico para el inicio de la nueva semana, pero todavía con mínimas de una cifra. El martes tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 17 grados.
Para el miércoles, se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que subiría hasta los 14.
El jueves podría regresar la inestabilidad, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se presentarían de entre 7 y 13 grados, todavía haciéndose sentir el frío.
Para cerrar la semana, el viernes tendría nuevamente clima estable pero gélido, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 8 y 13 grados.
Frío en Buenos Aires: qué tiene que pasar para que caiga nieve en AMBA
Para que se produzca una nevada:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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