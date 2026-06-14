Ola polar con frío extremo y temperatura bajo cero en AMBA: qué tiene que pasar para que caiga nieve

Cómo sigue el frío en Buenos Aires

Se espera un leve ascenso térmico para el inicio de la nueva semana, pero todavía con mínimas de una cifra. El martes tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 17 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que subiría hasta los 14.

El jueves podría regresar la inestabilidad, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se presentarían de entre 7 y 13 grados, todavía haciéndose sentir el frío.

Para cerrar la semana, el viernes tendría nuevamente clima estable pero gélido, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 8 y 13 grados.

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Para que se produzca una nevada: