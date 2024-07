La OMS clasificó al talco como "probablemente cancerígeno"

Si bien los estudios no confirmación una conexión estrictamente directa, la OMS decidió clasificar como probablemente cancerígeno al producto luego del informe publicado en la revista The Lancet Oncology. La decisión fue tomada luego de una combinación de estudios parciales en seres humanos - apuntados al desentrañar el cáncer de ovario - y una serie de pruebas realizadas en animales de laboratorio.

El talco es un mineral extraído en muchas regiones del mundo y utilizado para cientos de productos. La exposición al mismo puede darse tanto en el ambiente laboral - en el proceso de extracción, molienda y procesamiento, así como también a través de productos cosméticos y polvos corporales.

Sin embargo, los expertos no descartan ciertos sesgos en los estudio que mostraron un aumento en la incidencia de cáncer. Si bien la evaluación se centró en el talco que no contiene amianto, no se podría excluir que el talco estuviera contaminado con amianto en la mayoría de los estudios con humanos.