Operativo por la despedida de Messi: dos prófugos capturados y diez detenidos en el Monumental
La Policía de la Ciudad detuvo a pungas y arrebatadores. Más de 100 hinchas quisieron ingresar sin entradas mientras la reventa se ofrecía a un millón de pesos.
Un importante operativo de seguridad se llevó a cabo anoche en las inmediaciones del estadio Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El procedimiento dejó dos prófugos capturados, diez detenidos y casi 300 actas contravencionales, además de una investigación por reventa de entradas.
El despliegue comenzó antes del ingreso de los hinchas y se organizó mediante tres anillos de seguridad alrededor del estadio. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Eventos Masivos y del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad.
Dos prófugos escondidos entre los hinchas
Entre las personas identificadas durante el procedimiento aparecieron dos que tenían pedidos de captura vigentes.
Uno de los prófugos capturados era buscado por una causa por robo y quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°25, a cargo de la jueza Vilma Palmaghini, con intervención de la Secretaría 161 del doctor Guillermo Pablo Desimone, quien dispuso la inmediata detención y traslado.
El segundo detenido tenía un requerimiento de captura emitido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Mar del Plata, donde era buscado en una causa vinculada con la comercialización de drogas. Ambos fueron trasladados por disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
Casi un millón de pesos por una entrada al Monumental
Uno de los episodios que terminó con una detención ocurrió cuando los policías detectaron a un hombre que acompañaba a una pareja indicándoles los lugares por donde debían ingresar al Monumental. La situación llamó la atención de los efectivos, que decidieron interceptarlos.
Según declaró la pareja, habían acordado entregarle al hombre 980 mil pesos al hombre una vez que consiguieran ingresar al estadio. Ante esa situación, la Fiscalía Contravencional y de Faltas 8, a cargo de Maximiliano Vence, ordenó labrar el acta correspondiente y secuestrar el dinero.
Otro de los procedimientos se produjo en una plazoleta situada sobre avenida Udaondo, ubicada a unos 200 metros del estadio. Los efectivos habían recibido un aviso sobre la presencia de arrebatadores y pungas en ese sector, por lo que se dirigieron hasta el lugar.
En la zona indicada encontraron a tres hombres, de 18, 27 y 51 años, que iban y venían de un lado a otro, por lo cual decidieron interceptarlos e identificarlos. Durante el procedimiento, descubrieron que uno de ellos llevaba una faja donde ocultaba documentación, tarjetas de crédito y débito, y hasta una credencial del Poder Judicial que pertenecía a uno de los damnificados. Los tres hombres quedaron detenidos en el marco de la investigación.
Mas de 100 personas quisieron ingresar sin entradas
Las restantes detenciones estuvieron relacionadas con distintos hechos ocurridos durante el operativo. Hubo procedimientos por resistencia y atentado a la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 25, la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y la Unidad de Flagrancia Norte.
El operativo también dejó un número elevado de infracciones. En total, los efectivos labraron 296 actas en los tres anillos de seguridad. De ese conjunto, 104 correspondieron a personas que intentaron ingresar al estadio sin entradas, mientras que otras 14 fueron realizadas por incumplimientos relacionados con el derecho de admisión.
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