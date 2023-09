Oscar Ruggeri le mandó un mensaje a los candidatos a presidente y se volvió viral

Y continuó: "Dejen de hacer publicidades, si ahora hay un debate y los vamos a escuchar a los tres; y después votás al que vos querés, el que te propone algo y después pasale factura sino cumple. Las cagadas que hacen que las paguen con sus bienes".

Siguiendo su especial línea de pensamiento, Ruggeri comentó: "Vas a Europa, en Qatar mismo, y la gente va en la calle y sonríen, todos contentos", sin tener en cuenta los graves problemas de desigualdad que vive el viejo continente y las constantes violaciones de derechos humanos que sufren en el país de medio oriente. "Acá estás agazapado, por si te van a robar, estás triste por si tenés que pagar un impuesto o por si no llegas a fin de mes", agregó.

Luego, el ex defensor señaló: "Si a la gente del campo no la asfixias con impuesto, invierte". Nuevamente, omitió decir que el campo es un sector bastante subsidiado por el Estado nacional.

"Levantemos a los pobres. ¿Hay que ayudar? Vamos a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? No regalen más la plata, no se regala la plata, mérito, hay que trabajar. Pongan empresas para que la gente trabaje, se gana su sueldo y va a comprar lo que quiere. No puede ser que 6 u 8 millones que trabajamos y pagamos impuestos, hay que bancar todo este festival. No se puede, te fundís. Dejen de gastar plata", concluyó, ignorando, nuevamente, que Argentina es uno de los países con menos carga tributaria del mundo.

El top ten de países que más carga tributaria tienen está encabezado por Francia (donde la recaudación tributaria supone el 46,2% del PBI), seguida por Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Austria, Cuba (40%), Grecia y Países Bajos (38,8%). Del puesto 11º al 20ª figuran Luxemburgo, Croacia, Noruega, Bosnia Herzegovina, Hungría, Islandia, Alemania, Serbia, Montenegro y Eslovenia (36%). Del 21º al 30º aparecen República Checa, Portugal, Ucrania, Polonia, Chipre, España, Reino Unido, Moldavia, Estonia y Eslovaquia (32,9%). Del 31º al 40º están Israel, Malta, Brasil (32,2%), Canadá, Nueva Zelanda, Barbados, Seychelles, Uruguay (30,9%), Djibouti y Japón (30,6%). En el puesto 41º llegan las Islas Salomón, seguida por Letonia y Argentina (30,3%). La mayoría de los países que anteceden al nuestro son desarrollados. Pocas naciones ricas cobran menos impuestos que la Argentina: Suiza (28,5%), Australia (27,8%), Estados Unidos (27,1%), Corea del Sur (26,9%), Irlanda (22,8%) y Singapur (14,1%), nada más, según recolectados por el periodista Alejandro Rebossio.