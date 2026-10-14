Otro revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: la Justicia rechazó nuevo planteo
Siete de los condenados acusaban a la fiscalía de irregularidades durante el inicio de la investigación. El pedido fue rechazado por falta de sustento.
En una nueva resolución judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este miércoles un planteo presentado por los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. La presentación cuestionaba supuestas irregularidades durante las primeras horas de la investigación iniciada en enero de 2020.
El fallo de la Máxima Corte contó con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Crimen de Fernando Báez Sosa: los argumentos de la defensa y la denuncia paralela
El recurso había sido impulsado originalmente por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi y Lucas Pertossi.
En el escrito, la defensa sostenía que durante la noche del 19 de enero de 2020 —pocas horas después del crimen ocurrido frente al boliche Le Brique en Villa Gesell— ninguno de los imputados conoció adecuadamente las pruebas en su contra ni la imputación formal al momento de prestar declaración indagatoria.
Más allá de llevar esta discusión al expediente principal, la estrategia incluyó la radicación de una causa penal paralela contra los funcionarios a cargo de las primeras actuaciones. En ese proceso se denunciaron los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad, señalando a:
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Verónica Zamboni: Fiscal de la causa.
David Mancinelli: Juez de Garantías de Dolores que dictó las prisiones preventivas.
Verónica Olindi Huespi: Defensora pública que intervino en el inicio del proceso.
Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Un reclamo sin sustento para la Corte Suprema
Al no encontrar fundamentación ni sustento legal para revertir lo actuado en las instancias inferiores, el Máximo Tribunal rechazó el planteo. De esta manera, la Justicia volvió a frenar los intentos de la defensa por anular las actuaciones iniciales de la causa, dejando firmes los pasos procesales que derivaron en las condenas de los jóvenes.
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