Se conocieron hace 10 días en Villa Carlos Paz y decidieron casarse: "¿Por qué ir lento?"
De acuerdo al relato de la pareja, el chispazo fue al instante que se vieron por primera vez en un boliche de Villa Carlos Paz. Conocé este amor viral.
Las historias de amor a primera vista suelen generar incertidumbre, pero una pareja llevó el flechazo al extremo en Villa Carlos Paz: se conocieron hace apenas 10 días, se enamoraron en una noche de boliche y decidieron dar el "sí" en tiempo récord. El desopilante relato se volvió viral por la naturalidad con la que ambos contaron su decisión.
Durante una entrevista callejera en plena ciudad turística, una pareja sorprendió a una joven cronista al resumir su vertiginoso romance en una sola frase: “Hace 10 días nos conocimos y hace dos nos casamos”. Aunque admiten que la historia parece difícil de creer, aseguraron que el amor fue tan claro que no vieron ningún motivo para esperar.
El piropo bolichero y un "te amo" instantáneo: las claves de un amor nacido en Villa Carlos Paz
Según contó el hombre, oriundo de la localidad bonaerense de Chivilcoy, había llegado a Villa Carlos Paz unos días antes de cruzarse con ella. La chispa se encendió durante una salida nocturna. El protagonista recordó el piropo inicial con el que buscó captar su atención al verla por primera vez: “Qué bonita que sos”. Aunque en un primer momento siguió caminando, a los pocos metros decidió dar media vuelta para insistir: “Confirmo y reafirmo, sos hermosa”.
La atracción fue tan fulminante que los sentimientos no tardaron en aflorar. “El primer día”, respondieron ambos al ser consultados sobre cuándo llegó el primer "te amo".
Boda completa y sorpresa en la familia
Lejos de tratarse de un compromiso simbólico, los recién casados confirmaron que celebraron la unión con todos los pasos formales: “Con fiesta, por civil, todo”, contaron. Actualmente, la pareja se encuentra alojada en una cabaña de la zona disfrutando de sus primeros días como marido y mujer.
Respecto a la reacción de sus seres queridos al enterarse del casamiento repentino, reconocieron entre risas que el asombro fue total: “Quedaron así”, revelaron al describir el impacto que causó la noticia en sus familias.
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