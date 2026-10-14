Se conocieron hace 10 días en Villa Carlos Paz y decidieron casarse: "¿Por qué ir lento?"

El piropo bolichero y un "te amo" instantáneo: las claves de un amor nacido en Villa Carlos Paz

Según contó el hombre, oriundo de la localidad bonaerense de Chivilcoy, había llegado a Villa Carlos Paz unos días antes de cruzarse con ella. La chispa se encendió durante una salida nocturna. El protagonista recordó el piropo inicial con el que buscó captar su atención al verla por primera vez: “Qué bonita que sos”. Aunque en un primer momento siguió caminando, a los pocos metros decidió dar media vuelta para insistir: “Confirmo y reafirmo, sos hermosa”.