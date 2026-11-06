Cayó "El Gordo Tilín", acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache
Guillermo Agustín Gerez, de 24 años, estuvo prófugo de la Justicia durante varios meses y fue atrapado en Moreno.
Tras varios meses prófugo de la Justicia, Guillermo Agustín Gerez, alias “El Gordo Tilín”, fue detenido esta semana en Moreno, acusado de liberar una banda de narcotráfico en Fuerte Apache. También lo investigan por un homicidio vinculado a una disputa por el control de la venta de drogas en la zona.
La detención de “El Gordo Tilín” se llevó a cabo el martes. Sobre él pesaba una orden de captura por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A su vez, se lo imputa por amenazas coactivas agravadas, privación ilegal de la libertad coactiva, abuso de armas, lesiones leves y lesiones graves.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad Operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II. Los efectivos siguieron sus movimientos hasta que lograron interceptar el vehículo en el que se desplazaba y concretar el arresto en la vía pública.
La búsqueda de "El Gordo Tilín" y los hechos por los que se lo acusa
Cuando a mediados de mayo la policía realizó un importante despliegue policial en Fuerte Apache, del cual participaron más de 500 efectivos y se llevaron a cabo 14 allanamientos, Geréz no fue localizado.
La investigación lo ubica al frente de una organización que operaba en Villa Matienzo, un barrio situado entre el complejo Ejército de los Andes y la avenida General Paz. La estructura habría diversificado sus actividades: además de comercializar drogas, se dedicaba a prestar dinero y a apropiarse de viviendas dentro de los monoblocks.
Una de las maniobras que aparece en los expedientes consiste en amenazar a los habitantes con armas de fuego para obligarlos a abandonar sus casas. Una vez que las familias eran expulsadas, las propiedades quedaban en manos de la organización, según la hipótesis de los investigadores.
Desde comienzos de este año, Gerez habría intentado extender su influencia hacia otros sectores de Fuerte Apache. Ese avance provocó choques con grupos rivales que también buscaban controlar las zonas de venta de drogas.
El homicidio por el que ahora es investigado estaría relacionado con esa disputa. La reconstrucción judicial apunta a un episodio previo: el robo de una mochila que contenía armas. A partir de ese hecho se habría desencadenado una confrontación entre grupos por el control territorial en el barrio.
Tras su arresto, Gerez fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía y del juzgado que intervienen en las distintas causas. Ahora, la Justicia deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.
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