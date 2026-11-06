Cayó "El Gordo Tilín", acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache

Una de las maniobras que aparece en los expedientes consiste en amenazar a los habitantes con armas de fuego para obligarlos a abandonar sus casas. Una vez que las familias eran expulsadas, las propiedades quedaban en manos de la organización, según la hipótesis de los investigadores.

Desde comienzos de este año, Gerez habría intentado extender su influencia hacia otros sectores de Fuerte Apache. Ese avance provocó choques con grupos rivales que también buscaban controlar las zonas de venta de drogas.

El homicidio por el que ahora es investigado estaría relacionado con esa disputa. La reconstrucción judicial apunta a un episodio previo: el robo de una mochila que contenía armas. A partir de ese hecho se habría desencadenado una confrontación entre grupos por el control territorial en el barrio.

Tras su arresto, Gerez fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía y del juzgado que intervienen en las distintas causas. Ahora, la Justicia deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.