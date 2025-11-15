Otro voraz incendio: Bomberos intentan apagar las llamas en un centro comercial de Villa Celina
Si bien no tiene la misma magnitud que lo ocurrido en el Polo Industrial de Ezeiza, personal intenta controlar el fuego. No hay heridos hasta el momento.
Un incendio de grandes dimensiones se desató durante la tarde de este sábado en un establecimiento textil ubicado dentro de un centro comercial de Villa Celina, partido de La Matanza, cercano al límite con la Ciudad de Buenos Aires.
El fuego, cuyas causas aún no han sido determinadas, se originó aproximadamente a las 15 horas en el depósito ubicado en la intersección de Stanford y la colectora Riccheri. Cinco dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en el lugar.
La empresa confirmó, a través de su jefe de seguridad, Simón Abraham, que la planta estaba sin actividad y sin personal al momento de iniciarse el incendio.
