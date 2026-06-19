Pablo Grillo recibió un diploma en el Senado y le tiró dardos a Patricia Bullrich: "Un saludo con los dedos en V"
El fotógrafo fue reconocido por iniciativa de la bancada de Fuerza Patria y al final del encuentro tuvo tiempo para chistes e ironías contra el Gobierno.
El Senado de la Nación le entregó este viernes un diploma de honor a Pablo Grillo, el fotógrafo que sobrevivió a recibir un disparo de lanzadora de gas lacrimógeno contra el cráneo mientras cubría una marcha de jubilados frente al Congreso en 2025.
Al final del encuentro en el edificio del Senado, Grillo le agradeció a Wado de Pedro (Fuerza Patria) por la iniciativa y el reconocimiento y aprovechó para lanzar algunas ironías contra el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, actual titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
"Quiero agradecer al Senado que me brinde el lugar para explayarme. Estamos en una época en la que hay que meter el pecho, sino nos van a pasar por arriba. Ustedes lo saben y nosotros también lo sabemos", señaló el fotógrafo de 37 años.
Vestido con un gorro de lana y abrigo de polar, Pablo Grillo confesó entre risas "me distraen los 'chik chik' de las cámaras, me quiero ir ahí", y se quedó mirando a sus colegas fotógrafos del otro lado del escritorio.
"Me parece que no fotometró bien esa", bromeó.
El saludo de Pablo Grillo para Patricia Bullrich
Para cerrar el acto, el homenajeado quiso "mandarle un saludo a la Bullrich, un saludo con los dedos en 'V', como ya le hice en un momento, y un saludo a Milei, donde más le guste", y prometió: "Vamos a seguir poniendo la cámara donde hay que ponerla".
Originalmente el reconocimiento a Pablo Grillo en el Senado estaba pautado para principios de mayo, pero Patricia Bullrich le bajó el pulgar, según expuso en su momento el padre del fotógrafo, Fabián Grillo.
"Pablo sigue rehabilitándose todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Bullrich. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra", describió al referirse a los hechos del 12 de marzo de 2025, cuando su hijo quedó al borde de la muerte tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno en medio de la represión en una marcha de jubilados en el Congreso.
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