Pablo Grillo recibió un diploma en el Senado y le tiró dardos a Patricia Bullrich: "Un saludo con los dedos en V"

"Me parece que no fotometró bien esa", bromeó.

El saludo de Pablo Grillo para Patricia Bullrich

Para cerrar el acto, el homenajeado quiso "mandarle un saludo a la Bullrich, un saludo con los dedos en 'V', como ya le hice en un momento, y un saludo a Milei, donde más le guste", y prometió: "Vamos a seguir poniendo la cámara donde hay que ponerla".

Originalmente el reconocimiento a Pablo Grillo en el Senado estaba pautado para principios de mayo, pero Patricia Bullrich le bajó el pulgar, según expuso en su momento el padre del fotógrafo, Fabián Grillo.

muestra pablo grillo senado

"Pablo sigue rehabilitándose todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Bullrich. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra", describió al referirse a los hechos del 12 de marzo de 2025, cuando su hijo quedó al borde de la muerte tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno en medio de la represión en una marcha de jubilados en el Congreso.