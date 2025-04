Palermo: rescataron a una nena de tres años que convulsionaba en un parque

"Tengo a mi hija que no sé qué le pasa", expresó con desesperación la madre al hablarle a un tótem de seguridad de los que el instaló el Gobierno porteño en algunos puntos de la Ciudad. "No está respirando. Estaba muy bien y de repente empezó a vomitar y ahora está con los ojos... que no reacciona", describió la mujer mientras alguien atendía a la nena.