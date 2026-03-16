Filtran video de Luciana Martínez de Gran Hermano ingresando con el turista a la habitación del hotel

Declaración indagatoria y estrategias cruzadas

Este lunes por la tarde, Luciana Martínez prestó declaración indagatoria y ratificó la versión de su abogado, Carlos Telleldín. La joven aseguró ante el juez Alfredo Godoy que ella fue la verdadera víctima, denunciando un presunto abuso sexual y haber sido encerrada en el baño de la habitación.

La situación procesal de Martínez y Wagner sigue siendo delicada, principalmente por el hallazgo del pasaporte y el reloj Cartier de la víctima en el domicilio del representante.

Según la defensa, esos objetos terminaron allí en medio del "incidente" cuando Wagner fue a rescatar a Luciana. La justicia ahora deberá determinar si las pertenencias fueron sustraídas en un plan premeditado o si, como sostiene la ex GH, son el resultado de un escape desesperado tras una agresión.

Luciana Martinez detenida