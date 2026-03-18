Se negó a declarar el empresario acusado de haber abusado de los compañeros de colegio de su hijo

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según el expediente, los abusos consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Según consta en la causa, incitaba a los chicos a desnudarse o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los adolescentes. Pero, además, les ofrecía dinero para que bebieran alcohol e hicieran apuestas clandestinas.

Hoy la causa ya acumula diez víctimas, aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, además de otro joven que denunció, pero no se constituyó en la causa. A todos los patrocina el abogado Pablo Hawlena Gianotti.

Todos los chicos pasaron por cámara Gesell. Los últimos tres denunciantes se presentaron en diciembre pasado, luego del primer pedido de indagatoria del fiscal, y por eso el llamado se demoró. Tras haber declarado en enero, tras el levantamiento de la feria a pedido de Turano y concedido por Bruniard, se conoció: “Todos los chicos tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”.

Una fuente del caso marcó ese relato en particular a este medio, en el que se mencionó un rozamiento: “Dijo que creyó que, cuando subió la mano y lo tocó, no fue con intención, y que a los meses lo vio y, por la mirada, se dio cuenta de queel roce no fue casual”.

Del relato de todos los menores en cámara Gesell surgieron más elementos, ya que el darles alcohol o dinero no se constituye como un delito en sí. Pero el tema de los masajes y los rozamientos dio lugar a la acusación por abuso.