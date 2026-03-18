Se negó a declarar el empresario acusado de haber abusado de los compañeros de colegio de su hijo
Marcelo Porcel adelantó que presentará un escrito en su defensa en los próximos días.
El empresario Marcelo Porcel acusado de abusar a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico fue indagado este miércoles tras un pedido del fiscal Pablo Turano: aseguró ser inocente y se negó a responder preguntas. El imputado adelantó que presentará un escrito en su defensa en los próximos días.
“Durante la audiencia, Porcel estuvo tranquilo. Lo que no es normal ante una imputación de esa naturaleza. Si sos culpable, se supone, tendrías que estar preocupado, y si sos inocente, angustiado”, explicó una persona al tanto de la audiencia al diario La Nación.
El fiscal Pablo Turano había pedido la indagatoria de Porcel por “diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representación de menores de sus partes genitales con fines sexuales”.
La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.
En diciembre pasado, Turano ya había solicitado la indagatoria de Porcel por siete casos. Pero en el nuevo dictamen, presentado hace dos semanas, el fiscal sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero. Así, el número de víctimas reconocidas en la causa llegó a diez.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según el expediente, los abusos consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.
Según consta en la causa, incitaba a los chicos a desnudarse o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los adolescentes. Pero, además, les ofrecía dinero para que bebieran alcohol e hicieran apuestas clandestinas.
Hoy la causa ya acumula diez víctimas, aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos, además de otro joven que denunció, pero no se constituyó en la causa. A todos los patrocina el abogado Pablo Hawlena Gianotti.
Todos los chicos pasaron por cámara Gesell. Los últimos tres denunciantes se presentaron en diciembre pasado, luego del primer pedido de indagatoria del fiscal, y por eso el llamado se demoró. Tras haber declarado en enero, tras el levantamiento de la feria a pedido de Turano y concedido por Bruniard, se conoció: “Todos los chicos tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”.
Una fuente del caso marcó ese relato en particular a este medio, en el que se mencionó un rozamiento: “Dijo que creyó que, cuando subió la mano y lo tocó, no fue con intención, y que a los meses lo vio y, por la mirada, se dio cuenta de queel roce no fue casual”.
Del relato de todos los menores en cámara Gesell surgieron más elementos, ya que el darles alcohol o dinero no se constituye como un delito en sí. Pero el tema de los masajes y los rozamientos dio lugar a la acusación por abuso.
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