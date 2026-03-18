Hoy vuelven a indagar a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar a los compañeros de sus hijos

En diciembre pasado, Turano ya había solicitado la indagatoria de Porcel por siete casos. Pero en el nuevo dictamen, presentado hace dos semanas, el fiscal sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero. Así, el número de víctimas reconocidas en la causa llegó a diez.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según el expediente, los abusos consistieron en “tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

En ese contexto, este miércoles el empresario Porcel, de 51 años y asistido por el abogado Roberto Rallin, deberá responder a las acusaciones. Será indagado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La indagatoria la solicitó el fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y el juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, decidió citar a declarar al empresario este miércoles a las 10.

Será una audiencia exclusivamente virtual y donde no se aplicarán medidas restrictivas: no habrá detención, ni retención de pasaporte, ni prohibición de salida del país, condiciones que pidió el fiscal en su requerimiento para indagar al acusado. Esto último no dejó muy contenta a una querella, pero le importa que el empresario sea indagado.

El modus operandi y los testimonios de las víctimas

Los relatos de las víctimas, que declararon en Cámara Gesell, describen un patrón de conducta que se repetía en distintos escenarios: el departamento de Porcel en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento frente a ese edificio, propiedad de su madre, y una oficina en un edificio emblemático de Retiro.

Según los testimonios, las reuniones comenzaban como “juntadas” organizadas por Porcel, quien proveía bebidas alcohólicas como vodka y tequila, e incentivaba a los chicos a beber en “competencias de resistencia” a cambio de dinero.

“Si te tomás todo este vaso, yo te doy $1000”, relató una de las víctimas, sobre lo que le habría dicho el acusado. Además, el empresario les transfería dinero a billeteras virtuales para que hicieran apuestas online.

En una de esas reuniones, Porcel habría ofrecido una suma de dinero a quienes corrieran desnudos alrededor de una mesa. “Lo hicimos todos menos uno”, contó uno de los adolescentes. Los testimonios también mencionan situaciones de contacto físico, como masajes, que varios de los chicos sufrieron.

En el celular secuestrado a Porcel, los investigadores encontraron imágenes de contenido sexual. Algunas de las víctimas ya son mayores de edad, porque cumplieron años durante el avance de la causa. Entre esas fotos había capturas de videos de una cámara de seguridad colocada en el baño de la casa de Porcel.