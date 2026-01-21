Palermo: un jubilado pudo recuperar su casa luego de que su inquilina no le pagara el alquiler durante un año

Palermo: no pagaba el alquiler desde hacía un año y la desalojaron

Ante esta situación, la mujer fue intimada a desocupar la vivienda de Palermo, de acuerdo con lo que indica el protocolo de actuación para casos de inmuebles usurpados. Sin embargo, la inquilina deudora se negó a abandonar el lugar.

Tras esto, la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Bárbara Moramarco Terrarossa, tomó intervención en el caso y ordenó el allanamiento y el desalojo de la morosa, procedimientos que habían sido solicitados previamente por la fiscalía.

Finalmente, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires coordinó el procedimiento para concretar el desalojo.

El operativo fue ejecutado por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad, con la intervención de personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE), la Dirección General de Atención Inmediata, el Programa Buenos Aires Presente (BAP), la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC) y el Área Desalojos.

El procedimiento también contó con la asistencia de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de la Dirección General de Políticas Asistenciales para Personas Mayores, quienes se hicieron presentes en el lugar del desalojo fin de cubrir cualquier eventualidad que pudiera surgir.