Palermo: un jubilado pudo recuperar su casa luego de que su inquilina no le pagara el alquiler durante un año
La mujer fue desalojada luego de que el hombre, de 70 años, denunciara que había dejado de pagar el alquiler desde hacía varios meses y se negaba a irse.
Un jubilado de 70 años pudo recuperar su vivienda en el barrio porteño de Palermo tras denunciar que la inquilina había dejado de pagar el alquiler hace casi un año y se negaba a irse. La mujer fue desalojada y el domicilio restituido a su dueño.
La denuncia fue realizada por el propietario, un jubilado de 70 años, quien indicó que en mayo de 2024 había alquilado su vivienda, ubicada en la calle Fitz Roy al 2400, a través de una inmobiliaria y bajo la modalidad de alquiler temporario.
Según denunció, solo recibió el pago correspondiente al alquiler durante los primeros meses del contrato, pero luego la inquilina dejó de abonar el monto correspondiente.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Maximiliano Vence.
En el marco de la investigación, las autoridades lograron constatar todos los detalles de la denuncia del jubilado y, como si fuera poco se descubrió que, al momento de la firma del contrato de locación, la inquilina había presentado un certificado de ingresos falso.
Palermo: no pagaba el alquiler desde hacía un año y la desalojaron
Ante esta situación, la mujer fue intimada a desocupar la vivienda de Palermo, de acuerdo con lo que indica el protocolo de actuación para casos de inmuebles usurpados. Sin embargo, la inquilina deudora se negó a abandonar el lugar.
Tras esto, la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Bárbara Moramarco Terrarossa, tomó intervención en el caso y ordenó el allanamiento y el desalojo de la morosa, procedimientos que habían sido solicitados previamente por la fiscalía.
Finalmente, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires coordinó el procedimiento para concretar el desalojo.
El operativo fue ejecutado por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad, con la intervención de personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE), la Dirección General de Atención Inmediata, el Programa Buenos Aires Presente (BAP), la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC) y el Área Desalojos.
El procedimiento también contó con la asistencia de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de la Dirección General de Políticas Asistenciales para Personas Mayores, quienes se hicieron presentes en el lugar del desalojo fin de cubrir cualquier eventualidad que pudiera surgir.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario