Balearon a un adolescente a la salida de un boliche en Palermo

En el lugar se hizo presente Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad tras un llamado de alerta al 911. Cuando llegaron, encontraron a la víctima tendida en el suelo junto a varios jóvenes que gritaban pidiendo ayuda. A su alrededor quedaron tendidas varias bolsas de plástico con cierre zip.

joven baleado en un boliche palermo drogas Encontraron varias bolsas con drogas

El adolescente fue atendido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández. Según las primeras informaciones la víctima recibió un disparo en la cabeza. Fuentes del hospital confirmaron a C5N que la bala le rozó el cuero cabelludo por lo que sufrió una herida superficial, sin riesgo de vida. “Es un chico de 17 años. Por suerte la tomografía computada arroja que el impacto le hizo un sedal. La bala no ingresó en la cabeza, pero le hizo una excoriación en la piel. Realmente nació de nuevo”, expresó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con A24.

Mientras los investigadores trabajan para esclarecer en qué circunstancias se generó la balacera, la Policía de la Ciudad montó un importante operativo para localizar los agresores, que escaparon a bordo de un auto Toyota Etios de color blanco.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, el auto fue encontrado horas más tarde en un playón en la calle Iriarte al 3900, dentro de la villa Zavaleta.

Fuentes policiales confirmaron que el joven llevaba varias bolsas de cocaína y tusi entre sus ropas, por lo que se sospecha que los disparos se generaron por un problema vinculado al narcotráfico de estupefasientes.

En medio del escándalo por el ingreso de menores y la venta de drogas al boliche Input, cerca de las 9, el dueño del local bailable, de 71 años, sufrió una descompensación y tuvo que retirarse del lugar en una ambulancia, informó C5N.

joven baleado en un boliche