Intentaron secuestrarla en Palermo, la golpearon en el cuello y se salvó de milagro

"¡Atentos! esto me pasó a mi cuando estaba intentado entrar en donde vivo, el sujeto me atacó, agarrándome por el cuello e intentado taparme la boca con la otra mano; yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, indicó inicialmente la joven en su cuenta de Twitter.