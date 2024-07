Violento robo en una dietética de Palermo: el ladrón le arrojó un cuchillo a la empleada

Ingresó al negocio armado con un cuchillo de cocina y se abalanzó directamente contra la empleada, a quien arrinconó junto a la caja registradora: “Sentate ahí, dale. Abrí la caja, dale, dame el efectivo”, le repetía el delincuente a la joven.

Ante la desesperación, la joven comenzó a gritar y a pedir ayuda, dado que se trata de una zona muy concurrida. Esto provocó que el delincuente reaccionara y le gritara: “Callate, ortiva, callate”.

Acto seguido, y ante los continuados gritos de la empleada, el ladrón decidió escapar y antes de salir por la puerta le arrojó el cuchillo de forma muy violenta y directamente a su rostro.

Robo en Palermo: así detuvieron al ladrón

El ladrón fue detenido varias horas después, a solo dos cuadras del negocio donde había robado. “Fue la misma persona que vino en febrero. Esa vez estaba yo, él entró, me sacó el teléfono, yo lo corrí, nadie me ayudó. Como el sábado, no había ningún policía en la zona”, recordó Dalma, una compañera de la empleada atacada.

En cuanto a la joven atacada, contó que “se encuentra bien, asustada, haciendo los trámites correspondientes, yendo al médico para verificar que esté todo bien". "Tenía una herida en el brazo producto de que el ladrón la amedrentó con un cuchillo, que después le tiró a la cara Por suerte no pasó a mayores, pero el susto fue enorme”, expresó la trabajadora.

La joven remarcó la falta de personal policial en la zona, que se volvió "muy complicada" por la inseguridad, pese a la cercanía a populares lugares.

