La denuncia y las medidas de protección

En una ampliación de la denuncia presentada el 7 de noviembre, los padres informaron que, a fines de agosto, el Juzgado de Familia N°6 había dispuesto una medida de exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento de 300 metros por un plazo de 60 días contra el hombre señalado. Además, indicaron que la Justicia había solicitado la entrega de un botón antipánico.

La familia reclamó que se informe formalmente si existen actuaciones destinadas a establecer el paradero de Rocío y qué medidas se implementaron para protegerla. También pidió que se resguarde la integridad de sus hijos menores de edad.

Cómo identificar a Rocío Soledad Gómez

La mujer mide aproximadamente 1,53 metros, es de contextura delgada, tiene tez morena y ojos marrones. Su cabello es negro, hasta los hombros, con un mechón teñido de rojo y un rapado en el lateral izquierdo. Además, tiene piercings en las orejas y sobre el labio.

La investigación está a cargo de la UFI N°8. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con la Justicia o llamar al 911.