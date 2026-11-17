La Plata: buscan a una enfermera del Hospital San Martín que lleva casi un mes desaparecida
Rocío Gómez, de 38 años, fue vista por última vez el 25 de octubre. Sus padres denunciaron su desaparición y pidieron medidas de protección.
Una enfermera de 38 años del Hospital San Martín de La Plata es intensamente buscada por su familia, que perdió contacto con ella el 25 de octubre, cuando se retiró del centro de salud tras recibir el alta médica.
Según el relato de sus familiares, Rocío Soledad Gómez salió de su casa, en el barrio Villa Elvira, el domingo 18 de octubre. Ante la falta de noticias sobre su paradero, tres días después radicaron una denuncia por averiguación de paradero en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
El sábado 24 de octubre, la mujer regresó a su domicilio con lesiones y en un estado que preocupó a sus allegados. En ese momento, les contó a sus padres que había sufrido hechos de violencia y que había permanecido privada de su libertad. Tras recibir atención médica, fue trasladada al Hospital San Martín, donde permaneció en observación.
El 25 de octubre, luego de recibir el alta médica, Gómez se retiró del establecimiento y desde entonces su familia no volvió a tener noticias sobre ella. A partir de esta situación, solicitaron que se investigue su testimonio y se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.
En la denuncia mencionaron a un hombre identificado como H.D.O., quien ya había sido denunciado y tenía una restricción de acercamiento vigente.
La denuncia y las medidas de protección
En una ampliación de la denuncia presentada el 7 de noviembre, los padres informaron que, a fines de agosto, el Juzgado de Familia N°6 había dispuesto una medida de exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento de 300 metros por un plazo de 60 días contra el hombre señalado. Además, indicaron que la Justicia había solicitado la entrega de un botón antipánico.
La familia reclamó que se informe formalmente si existen actuaciones destinadas a establecer el paradero de Rocío y qué medidas se implementaron para protegerla. También pidió que se resguarde la integridad de sus hijos menores de edad.
Cómo identificar a Rocío Soledad Gómez
La mujer mide aproximadamente 1,53 metros, es de contextura delgada, tiene tez morena y ojos marrones. Su cabello es negro, hasta los hombros, con un mechón teñido de rojo y un rapado en el lateral izquierdo. Además, tiene piercings en las orejas y sobre el labio.
La investigación está a cargo de la UFI N°8. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con la Justicia o llamar al 911.
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