Pánico en Merlo: un joven roció nafta sobre un auto e intentó prender fuego una estación de servicio
El sospechoso derramó combustible sobre el playón, un vehículo y el propio cliente antes de subirse al coche, antes de ser reducido por la Policía.
Un violento episodio de extrema tensión se vivió en la localidad bonaerense de Merlo, donde un joven de 20 años fue detenido acusado de intentar incendiar una estación de servicio en pleno funcionamiento. El hecho ocurrió en la sucursal de Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en el barrio Pompeya, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el sospechoso se presentó en el lugar y solicitó a uno de los empleados que le cargara nafta en un bidón. Sin embargo, una vez que tuvo el combustible en su poder, comenzó a derramarlo sobre el piso del playón y sobre un automóvil gris que se encontraba detenido junto a uno de los surtidores.
Momentos de angustia y la rápida intervención
La situación escaló en gravedad cuando el agresor también roció con nafta al dueño del vehículo, quien en ese instante se encontraba contando dinero sobre el capó del auto. Inmediatamente después, el joven abrió la puerta del conductor e ingresó al coche para sentarse al volante, generando pánico entre los clientes y los trabajadores presentes por el inminente riesgo de una explosión o de un incendio de proporciones.
La rápida reacción de los empleados del establecimiento, quienes intervinieron de forma inmediata utilizando matafuegos para neutralizar cualquier foco de ignición, resultó determinante para controlar la emergencia antes de que se registraran consecuencias trágicas o heridos de gravedad.
Detención e intervención judicial
Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo y del Destacamento Barrio Pompeya acudieron al lugar tras el alerta y lograron reducir y aprehender al sospechoso. La causa quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal bajo la carátula inicial de averiguación de ilícito.
Según consta en el parte policial oficial, el aprehendido padece problemas de salud mental, motivo por el cual las autoridades judiciales y sanitarias dispusieron e iniciaron de inmediato los trámites correspondientes para su posterior internación en un centro especializado.
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