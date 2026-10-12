Pánico en Merlo: un joven roció nafta sobre un auto e intentó prender fuego una estación de servicio

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el sospechoso se presentó en el lugar y solicitó a uno de los empleados que le cargara nafta en un bidón. Sin embargo, una vez que tuvo el combustible en su poder, comenzó a derramarlo sobre el piso del playón y sobre un automóvil gris que se encontraba detenido junto a uno de los surtidores.