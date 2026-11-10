"Si estamos unidos podemos lograr todo": el mensaje del papa León XIV en el balcón de Juan Pablo II de Córdoba

Un operativo masivo para acompañar el saludo papal

Para facilitar la congregación de fieles en la zona de Nueva Córdoba, la Municipalidad implementó un amplio operativo logístico. Desde la noche anterior, el casco céntrico quedó reservado exclusivamente para peatones y los servicios de colectivos urbanos funcionaron de manera gratuita.

Quienes no pudieron asistir a la masiva celebración de la mañana en FAdeA, tuvieron la oportunidad de seguir la misa y el trayecto del papamóvil a través de pantallas gigantes instaladas sobre la avenida Yrigoyen, para luego presenciar en vivo el histórico saludo de León XIV desde el icónico balcón de los papas.