"Si estamos unidos podemos lograr todo": el mensaje del papa León XIV en el balcón de Juan Pablo II de Córdoba
El papa León XIV replicó una imagen histórica al saludar desde el balcón del Arzobispado en Nueva Córdoba, dejando un contundente mensaje de fe y unidad.
Tras presidir la multitudinaria misa en FAdeA y recorrer las calles cordobesas a bordo del papamóvil, el papa León XIV protagonizó otro momento histórico. El líder de la Iglesia Católica salió al balcón del Arzobispado de Córdoba para bendecir a las miles de personas congregadas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.
El emotivo mensaje de León XIV desde el balcón de Juan Pablo II
La imagen tuvo una enorme carga simbólica. En ese mismo y ahora renovado espacio del edificio ubicado en Nueva Córdoba, el papa Juan Pablo II había saludado a los fieles argentinos 39 años atrás, durante su gira pastoral de abril de 1987.
Frente a la multitud que aguardaba en las calles aledañas, León XIV improvisó un cálido mensaje. "En este día de fiesta demos gracias a Dios por el don de la fe, de compartir así. Mirá cuántos han venido a las calles. Gracias por acogerme, por este saludo", expresó conmovido el pontífice.
Durante su discurso, el Papa hizo un fuerte énfasis en la juventud y en la importancia del esfuerzo colectivo. "Por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo", remarcó ante los presentes, para luego cerrar con una bendición local: "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba".
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Un operativo masivo para acompañar el saludo papal
Para facilitar la congregación de fieles en la zona de Nueva Córdoba, la Municipalidad implementó un amplio operativo logístico. Desde la noche anterior, el casco céntrico quedó reservado exclusivamente para peatones y los servicios de colectivos urbanos funcionaron de manera gratuita.
Quienes no pudieron asistir a la masiva celebración de la mañana en FAdeA, tuvieron la oportunidad de seguir la misa y el trayecto del papamóvil a través de pantallas gigantes instaladas sobre la avenida Yrigoyen, para luego presenciar en vivo el histórico saludo de León XIV desde el icónico balcón de los papas.
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