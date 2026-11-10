"¡Un quemero": la alegría de Luli Trujilo en C5N al ver un hincha de Huracán en la Misa del papa León XIV

Para ilustrar el excelente comportamiento de los jóvenes, el movilero reveló una anécdota ocurrida horas antes, cuando el acceso al perímetro demoraba en habilitarse. Frente a las vallas cerradas, los fieles comenzaron a presionar al personal de seguridad con un cántico adaptado para la ocasión: "Abrí la puerta, te lo pido por favor".

"No vamos a decir malas palabras justo cuando vamos a ver al Santo Padre", concluyó el periodista entre las risas de los jóvenes, demostrando que la pasión y el respeto pueden ir perfectamente de la mano.