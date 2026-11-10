"¡Un quemero": la alegría de Luli Trujilo en C5N al ver un hincha de Huracán en la Misa del papa León XIV
En la previa del "Encuentro con los Jóvenes" del papa León XIV, C5N captó a un fanático del "Globo". El cruce sobre los cánticos de cancha y la religión.
La visita del papa León XIV a la Argentina no solo deja profundas reflexiones espirituales, sino simpáticas postales de color que reflejan la pasión. Durante la tarde de este martes, mientras miles de jóvenes aguardaban sentados en las calles de Palermo para la vigilia con el Sumo Pontífice, un móvil de C5N protagonizó un divertido momento futbolero.
"¡Mirá, Trujillo, son de los tuyos!"
Mientras el cronista recorría la marea de fieles que esperaban la apertura de los accesos, divisó una inconfundible camiseta blanca en la multitud. "¡Pará, pará, mirá con la del Globo!", exclamó el periodista al acercarse a un grupo de chicos que descansaba sobre el asfalto.
Rápidamente, el reportero conectó el hallazgo con Luli Trujillo, conductora del canal y reconocida fanática de Huracán. "Luli Trujillo, nuestra conductora es hincha del Globo, escuchame...", le comentó al joven. Lejos de achicarse, el chico redobló la apuesta, se levantó la pierna del pantalón y exhibió orgulloso un gran tatuaje en su piel: "¡Vamos! Mirá, Trujillo, son de los tuyos", celebró el movilero ante las cámaras.
Cánticos de cancha versión espiritual en C5N
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El divertido intercambio continuó cuando el cronista indagó sobre las diferencias entre el folclore del fútbol y el comportamiento en un evento católico. "¿En la cancha cantan lo mismo que cantan acá? ¿Cantan espiritual?", bromeó el periodista, a lo que el joven respondió con una sonrisa cómplice que, obviamente, las letras eran muy distintas.
Para ilustrar el excelente comportamiento de los jóvenes, el movilero reveló una anécdota ocurrida horas antes, cuando el acceso al perímetro demoraba en habilitarse. Frente a las vallas cerradas, los fieles comenzaron a presionar al personal de seguridad con un cántico adaptado para la ocasión: "Abrí la puerta, te lo pido por favor".
"No vamos a decir malas palabras justo cuando vamos a ver al Santo Padre", concluyó el periodista entre las risas de los jóvenes, demostrando que la pasión y el respeto pueden ir perfectamente de la mano.
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