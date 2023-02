Paraguay: candidato a presidente trató a los argentinos de "vagos" y el embajador le respondió

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, afirmó el dirigente paraguayo de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En ese momento, el moderador de la charla le dio pie a intentar corregir sus expresiones pero Santiago Peña decidió no rectificarse.