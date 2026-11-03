Pareja asesinada en Misiones: detuvieron a un sospechoso y revelaron los detalles de las autopsias

La precisión sobre el horario de las muertes permitió reconstruir uno de los aspectos más dramáticos del caso: el pequeño quedó atrapado y solo en el vehículo durante toda la noche.

Investigan los vínculos comerciales de la pareja

La principal hipótesis bajo análisis apunta a las operaciones comerciales que mantenían Schulz y Gritzmacher. Según publicó Stop en Línea, allegados a la pareja indicaron que tenían alrededor de $50 millones pendientes de cobro por la venta de electrodomésticos a diversos clientes, algunos de ellos revendedores.

Los familiares señalaron que Schulz salió de su casa para cobrar una cuenta. Ese dato motivó una revisión de sus vínculos económicos, movimientos financieros y comunicaciones recientes. En cercanías de la escena, los peritos encontraron fragmentos de papeles entre la vegetación.

A partir de ese material, habrían logrado reconstruir nombres vinculados a las cobranzas de la pareja. La información fue remitida al juzgado, que dispuso nuevas medidas para establecer si alguna de esas personas tenía relación con el ataque.

El detenido tiene 40 años, había sido aspirante a cadete de la Policía y registra 13 denuncias por delitos contra la propiedad y estafas, según los datos expuestos durante la conferencia de prensa. Permanece alojado en una dependencia de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones y deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Lafata.

Respecto de la mecánica del ataque, el juez Lafata consideró que la posición de los cuerpos y las lesiones relevadas en las primeras pericias son, de manera preliminar, compatibles con la participación de una sola persona. Schulz presentaba cortes defensivos y una herida mortal en la tráquea. Gritzmacher sufrió dos heridas graves, una en el abdomen y otra en el tórax.