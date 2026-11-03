Pareja asesinada en Misiones: detuvieron a un sospechoso y revelaron los detalles de las autopsias
La Justicia confirmó que las heridas son compatibles con el ataque de una sola persona y que todas las pruebas apuntan al principal sospechoso, un hombre con más de 13 antecedentes por estafas.
La investigación por el doble homicidio de Sergio Adrián Schulz y Griselda Yamila Gritzmacher en Los Helechos, Misiones, se orienta a determinar si una disputa por deudas comerciales estuvo detrás del ataque. La pareja de Oberá, dedicada a la venta de electrodomésticos, fue hallada el jueves 29 de octubre en un camino terrado de Picada Sargento Cabral.
La investigación avanzó rápidamente y tiene como principal sospechoso a Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años, quien permanece detenido.
Las heridas que reveló la autopsia y la hipótesis de un solo atacante
El juez de Instrucción Diego Lafata confirmó que los primeros resultados de la autopsia y las demás pruebas reunidas apuntan a una sola persona.
Según indicó el diario El Territorio, Schulz fue encontrado arrodillado en el asiento del acompañante del auto. Tenía una lesión mortal en la tráquea y otras heridas menores que, en base a los primeros análisis, serían compatibles con intentos de defensa.
Griselda, en tanto, estaba a aproximadamente un metro del auto. Su cuerpo presentaba una herida profunda en el abdomen y otra en la región torácica.
La precisión sobre el horario de las muertes permitió reconstruir uno de los aspectos más dramáticos del caso: el pequeño quedó atrapado y solo en el vehículo durante toda la noche.
Investigan los vínculos comerciales de la pareja
La principal hipótesis bajo análisis apunta a las operaciones comerciales que mantenían Schulz y Gritzmacher. Según publicó Stop en Línea, allegados a la pareja indicaron que tenían alrededor de $50 millones pendientes de cobro por la venta de electrodomésticos a diversos clientes, algunos de ellos revendedores.
Los familiares señalaron que Schulz salió de su casa para cobrar una cuenta. Ese dato motivó una revisión de sus vínculos económicos, movimientos financieros y comunicaciones recientes. En cercanías de la escena, los peritos encontraron fragmentos de papeles entre la vegetación.
A partir de ese material, habrían logrado reconstruir nombres vinculados a las cobranzas de la pareja. La información fue remitida al juzgado, que dispuso nuevas medidas para establecer si alguna de esas personas tenía relación con el ataque.
El detenido tiene 40 años, había sido aspirante a cadete de la Policía y registra 13 denuncias por delitos contra la propiedad y estafas, según los datos expuestos durante la conferencia de prensa. Permanece alojado en una dependencia de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones y deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Lafata.
Respecto de la mecánica del ataque, el juez Lafata consideró que la posición de los cuerpos y las lesiones relevadas en las primeras pericias son, de manera preliminar, compatibles con la participación de una sola persona. Schulz presentaba cortes defensivos y una herida mortal en la tráquea. Gritzmacher sufrió dos heridas graves, una en el abdomen y otra en el tórax.
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