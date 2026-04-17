Levantan el paro de colectivos pero la UTA anunció una huelga de 72 horas
Tras dos jornadas sin servicio, se levantó el paro de colectivos en Catamarca. Sin embargo, la UTA adelantó una nueva y dura medida por 72 horas.
Tras una segunda jornada que paralizó por completo la provincia, finalizó el paro de colectivos impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Catamarca. Aunque las unidades volverán a circular este viernes, el gremio ya advirtió que la próxima semana realizará una nueva huelga de 72 horas por la profunda crisis salarial.
La advertencia de la UTA y la crisis empresarial
En paralelo al levantamiento temporal de la medida, las empresas de transporte expusieron su crítica situación financiera. A través de un contundente comunicado, advirtieron que ya no pueden afrontar el pago de salarios ni sostener el mantenimiento básico de las unidades operativas.
Según denunciaron las compañías, el núcleo del conflicto obedece a una millonaria deuda del Estado Nacional correspondiente a los atributos sociales de la tarjeta SUBE de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Esta incesante falta de fondos "está provocando la reducción y, en breve, la paralización del servicio", sentenciaron con gran preocupación.
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El cruce de responsabilidades en Catamarca
Mientras la tensión aumenta y los usuarios sufren las consecuencias de la falta de transporte, desde el Gobierno provincial de Catamarca salieron a desligarse rápidamente del problema. Las autoridades locales aseguraron que cumplieron con los depósitos correspondientes de su jurisdicción, dejando en evidencia la desarticulación financiera existente con la Nación.
El sistema enfrenta ahora un doble y complejo desafío: recuperar la regularidad operativa a corto plazo y solucionar los graves desequilibrios económicos. De no llegar a un acuerdo urgente y concreto, la amenaza de la UTA se hará efectiva y dejará nuevamente a miles de pasajeros a pie la próxima semana.
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