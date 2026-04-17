Levantan el paro de colectivos pero la UTA anunció una huelga de 72 horas

Según denunciaron las compañías, el núcleo del conflicto obedece a una millonaria deuda del Estado Nacional correspondiente a los atributos sociales de la tarjeta SUBE de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Esta incesante falta de fondos "está provocando la reducción y, en breve, la paralización del servicio", sentenciaron con gran preocupación.