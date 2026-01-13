Paro de colectivos: UTA amenaza con nuevas medidas de fuerza tras fracaso de la paritaria

Al respecto, Adrián Noriega, vocero de la CEAP, fue contundente al señalar que sin un mayor aporte de fondos públicos por parte de la Secretaría de Transporte, las empresas carecen de los recursos necesarios para afrontar las demandas salariales de los choferes.

Por su parte, la conducción de la UTA reafirmó que el salario básico actual, fijado en $1.370.000 más adicionales, se encuentra bajo presión y que no permitirán que se normalice la precarización o el cobro fuera de término.

En el acta difundida tras la reunión, el gremio solicitó formalmente la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para el próximo encuentro, con el fin de destrabar una negociación que hoy parece estancada en un cruce de reproches entre el sector privado y el Ministerio de Capital Humano.