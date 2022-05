Paro de colectivos: la UTA pide $150.000 y tomó una decisión

Tras reunirse con las partes, el Consejo Directivo Nacional de la UTA confirmó que vencido el plazo de la medida dispuesta por la autoridad nacional, no realizará la medida de fuerza anunciada ante la posibilidad de no obtener respuestas sobre el incremento en los sueldos de los choferes de colectivos. Sin embargo, pese al encuentro el gremio aún no recibió respuestas y mantiene el alerta.