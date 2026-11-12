"¿Qué hacíamos si mataban a una criatura?": el reclamo de familiares tras tiroteo en jardín de Rafael Castillo

Fuerte reclamo de las familias tras el tiroteo en un jardín de Rafael Castillo

“No podemos traer a los niños y que estén con inseguridad. No hay seguridad. Pedimos las cámaras, pero están rotas y no registraron nada”, reveló en diálogo con C5N. Según detalló, el establecimiento cuenta con dos dispositivos de vigilancia, uno a cada lado del edificio, pero ninguno funcionaba cuando ocurrió el ataque.

"¿Qué tenemos que esperar? ¿Que nos maten un chico para que vengan y se haga justicia?", cuestionó uno de los padres.

Las familias también solicitaron la colaboración de los comerciantes y vecinos de la zona para conseguir grabaciones de cámaras de seguridad particulares con el fin de lograr identificar a los atacantes. Sin embargo, sostienen que varios se negaron a colaborar por temor.

“Los chicos tienen miedo”

Aunque las clases continuaron, varios padres decidieron no enviar nuevamente a sus hijos hasta obtener garantías de que haya seguridad.

Una madre contó que su hija de cuatro años estaba dentro del jardín cuando comenzaron los disparos. La nena se encontraba en una sala ubicada hacia el fondo y escuchando música, por lo que no advirtió la balacera. "Estamos con miedo. No sé qué va a pasar, si la volvemos a traer o no", manifestó la mujer.

Otra de las mujeres que participó del reclamo recordó que su hermano había sufrido un intento de robo el día anterior y recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma. "Yo no quiero tener un hermano en un cajón. Me duele en el alma todo esto", expresó entre lágrimas.

“Nosotros queremos policías que actúen, que baje la Gendarmería y que venga la Policía Federal, porque no puede ser que los chicos no puedan venir al jardín por la inseguridad que hay en el barrio”, reclamaron.

Los atacantes serían conocidos de la zona

Según comentó Naiara, los atacantes serían conocidos de la zona: “Todos los vecinos sabemos quiénes son y tenemos miedo de decirlo por miedo de que nos pase a nosotros lo que acaba de pasar en el jardín. No podemos decir nombres ni nada porque es gente pesada. No podemos agarrar y decir ‘fue fulanito’ porque mañana yo aparezco muerta y nadie va a hacer nada”, expuso.

En ese sentido, puntualizó que el tiroteo “no fue un enfrentamiento entre narcos y policías, fue directamente al jardín”.

Los vecinos también señalaron problemas de larga data en los alrededores, entre ellos un basural que, según afirmaron, lleva más de 15 años en el lugar, falta de iluminación y presuntos puntos de venta de drogas.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito”. La Justicia ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Entre los operativos se encuentra el relevamiento de pruebas, la búsqueda de elementos que puedan aportar información sobre los disparos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.