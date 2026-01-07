Parque Avellaneda: auto chocó con un micro escolar y se incrustó en una pizzería
El accidente ocurrió en el local de La Reina de Floresta. La conductora del vehículo tuvo que ser trasladada a un hospital.
Una persona resultó herida en un increíble choque que sorprendió a transeúntes y clientes de una pizzería en el barrio porteño de Parque Avellaneda, cuando un auto se incrustó en el local luego de impactar contra un micro escolar.
El incidente ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 19, en la pizzería La Reina de Floresta, ubicada justo en la en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi y la calle Olivera.
Allí, un auto Chevrolet Corsa negro chocó con un micro escolar que circulaba sin pasajeros y, producto del impacto, terminó incrustado en el frente de la reconocida pizzería de Parque Avellaneda.
En el auto viajaban dos mujeres y un hombre, todos adultos. Si bien en un principio se indicó que el vehículo era conducido por un joven de 29 años, chofer de una aplicación, fuentes de la Policía de la Ciudad detallaron más tarde que el Chevrolet era manejado por una mujer.
La conductora tuvo que ser inmovilizada y trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo producto del golpe.
En tanto, el transporte escolar no llevaba pasajeros al momento de la colisión, lo que evitó consecuencias mayores.
Pese a las impresionantes imágenes, afortunadamente, por el hecho tampoco se registraron heridos en el interior de la pizzería.
Sin embargo, producto del choque, la pizzería terminó con todos los vidrios del frente estallado. Por este motivo, mientras el auto permanecía incrustado dentro del local, una de las primeras tareas fue remover los escombros que habían quedado dispersos por la zona, con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas.
En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y dos móviles del SAME, así como también agentes de tránsito que se encargaron de ordenar el paso vehicular en plena hora pico mientras los equipos de emergencia desarrollaban el operativo para atender a los involucrados y llevar a cabo las primeras pericias en el lugar.
