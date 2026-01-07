Parque Avellaneda: auto chocó con un micro escolar y se incrustó en una pizzería

En tanto, el transporte escolar no llevaba pasajeros al momento de la colisión, lo que evitó consecuencias mayores.

Pese a las impresionantes imágenes, afortunadamente, por el hecho tampoco se registraron heridos en el interior de la pizzería.

accidente parque avellaneda 1

Sin embargo, producto del choque, la pizzería terminó con todos los vidrios del frente estallado. Por este motivo, mientras el auto permanecía incrustado dentro del local, una de las primeras tareas fue remover los escombros que habían quedado dispersos por la zona, con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y dos móviles del SAME, así como también agentes de tránsito que se encargaron de ordenar el paso vehicular en plena hora pico mientras los equipos de emergencia desarrollaban el operativo para atender a los involucrados y llevar a cabo las primeras pericias en el lugar.