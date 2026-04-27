Colectivos del AMBA declararon la emergencia por el aumento del gasoil: podrían bajar la frecuencia
Las cámaras del sector insistieron en la falta de respuesta del Gobierno nacional sobre quién absorberá el aumento de los costos del gasoil y otros insumos.
Las cámaras empresarias de transporte de pasajeros para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a reclamar esta semana una respuesta por parte del Gobierno nacional y de las autoridades de la provincia de Buenos Aires con respecto a la financiación de los servicios de colectivos urbanos y amenazaron con bajar la frecuencia en la víspera del feriado por el 1 de Mayo.
En un comunicado oficial, los representantes de las cámaras del transporte afirmaron que "habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos".
"Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos) como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo", señalaron.
Además quedó confirmado que habrá una reunión este jueves, 30 de abril, entre las cámaras y el Gobierno nacional, tras haber agotado "múltiples instancias de diálogo en las que no sólo se expuso la gravedad de la situación sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema".
"En este contexto el sector se declara en estado de emergencia ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio", señalaron desde las cámaras CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA.
La reunión de este jueves será en la sede de la Secretaría de Transporte de la Nación, y las cámaras esperan recibir "respuestas concretas, inmediatas y verificables", para su reclamo, que acarrean prácticamente desde el inicio de la gestión libertaria.
Como advertencia, las cámaras comunicaron por escrito que "de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", y reiteraron su pedido de "que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento".
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