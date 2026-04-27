Colectivos del AMBA declararon la emergencia por el aumento del gasoil: podrían bajar la frecuencia

"En este contexto el sector se declara en estado de emergencia ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio", señalaron desde las cámaras CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA.

La reunión de este jueves será en la sede de la Secretaría de Transporte de la Nación, y las cámaras esperan recibir "respuestas concretas, inmediatas y verificables", para su reclamo, que acarrean prácticamente desde el inicio de la gestión libertaria.

Como advertencia, las cámaras comunicaron por escrito que "de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", y reiteraron su pedido de "que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento".