Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 28 de abril

El pronóstico extendido del SMN no tiene probabilidades de precipitacones para los próximos días en Buenos Aires, por lo que adelanta un miércoles con con cielo entre mayor y parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; junto con temperaturas de entre 12 y 22 grados, sintiéndose un repunte.

En cuanto al resto de la semana, el jueves se presenta nuevamente con buen clima. El SMN prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con otra vez una muy baja temperatura mínima, estimada en 7 grados; y una máxima que subiría hasta los 22.

El viernes feriado por el Día del Trabajador también sería con tiempo estable. El organismo nacional pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 13 y 22 grados.

El fin de semana, por ahora, también tendría buenas condiciones, con cielo parciamente nublado y marcas térmicas de entre 12 y 19 grados para el sábado; y 8 y 19 para el domingo.