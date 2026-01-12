Parque Chacabuco: chocó un colectivo escolar que trasladaba a 28 niños

Según la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 e involucró a una camioneta Ford Territory y a una motocicleta que circulaba por la traza principal. El vehículo de mayor porte, dominio AH800NW, era conducido por Rubén Ángel Stambule, de 55 años, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor realizó una maniobra de retome que terminó impactando contra la parte trasera de una moto marca Boge, patente A259SOF.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista, identificado como Marcelo Padin, de 59 años y domiciliado en la localidad bonaerense de City Bell, sufrió lesiones de carácter grave. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Romero de La Plata, donde quedó internado bajo estricta observación médica.

La situación más dramática se produjo con la acompañante del motociclista. Mirta Luján López, quien viajaba como pasajera, quedó tendida sobre la calzada tras el impacto. Pese a la rápida intervención del personal médico que arribó en ambulancia, los profesionales constataron su fallecimiento en el lugar, producto de las severas lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta resultó ileso, aunque quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente. En paralelo, efectivos policiales trabajaron en la zona realizando tareas de balizamiento, preservación de la escena y control del tránsito.

A raíz del hecho, la Ruta 2 permaneció parcialmente obstruida durante varias horas, con tránsito asistido y circulación lenta, lo que generó demoras y largas filas de vehículos. El episodio vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial en esa arteria clave, especialmente en horarios nocturnos, donde las maniobras imprudentes y la falta de visibilidad suelen aumentar los riesgos para automovilistas y motociclistas.