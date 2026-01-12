Dramático rescate en Mar Chiquita en medio del "mini tsunami": el hombre permanece internado

rescate mar chiquita

Las tareas de reanimación se extendieron durante más de media hora, con guardavidas que se fueron relevando en el esfuerzo por estabilizarlo. Una vez que fue sacado del agua en lancha, donde continuaron realizándole RCP, lo trasladaron en ambulancia al hospital más cercano.

Según informaron en C5N, el hombre permanecía todavía afectado y en estado crítico, por lo que seguía hospitalizado donde intentaban rehabilitarlo. Se espera por el primer parte médico.