"El respeto es acompañar con amor y explicar cada uno de los procedimientos"

Minutouno.com entrevistó a la médica ginecóloga y obstetra Luciana Pisarenco, quien junto a su equipo médico, realiza un acompañamiento respetuoso de las personas gestantes antes, durante y después del parto. Es cofundadora del centro Luvana que realiza un abordaje holístico psicorporal para mujeres que buscan quedar embarazadas, gestantes y posparto. Luciana además es muy activa en sus redes sociales, en donde tiene más de 46,5 seguidores. Allí publica información, responde preguntas y realiza relatos amorosos de cada uno de los partos a los que asiste. Su sello personal es la cercanía con las familias a las que atiende, que se ve plasmada en esos relatos.

- ¿Qué es el parto respetado? Como obstetra, ¿Cuáles son las prácticas que deben hacer (y las que no) para qué un parto sea respetado?

El término parto respetado hace referencia a la Ley Nº 25.929, que fue reglamentada en Argentina en 2015, y dónde se defienden los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y postparto. No se debe confundir parto respetado con parto vaginal o sin intervención. El respeto, a mi entender, es mucho más que la vía por la cual nace el bebe. El respeto es acompañar a la pareja con amor, conocerla, saber cuáles son sus deseos y sus voluntades, explicar cada uno de los procedimiento y el porqué de ellos, acompañar en las decisiones y sobre todo estar. No considero que haya prácticas que sean propias de un parto respetado o no, creo que las intervenciones realizadas por el equipo, por el cual la mujer y/o la pareja debe tener confianza, son necesarias pero siempre deben ser comunicadas y explicadas.

Embed

- ¿Cambiaron los partos en los últimos casi 20 años, con la aplicación de la ley? ¿Hay más conciencia de la importancia de que se cumpla la ley?

Creo que más que con la aplicación de la ley, los partos cambiaron porque las mujeres, las parejas, las familias, desean involucrarse de otra manera con el momento del nacimiento. Entonces se investiga, se lee más, y se traen otras inquietudes y deseos. Las mujeres embarazadas buscan un obstetra que esté alineado con su deseo, aunque esto incluya cambiar de equipo médico a último momento.

luciana.jpeg Luciana Pisarenco es médica ginecóloga y obstetra.

-¿Las pacientes llegan al consultorio informadas? ¿suelen hacer en conjunto un plan de parto?

El plan de parto es un documento, no legal, en el cual la pareja deja expresada la forma en que les gustaría que fuera su parto. Deja por escrito cuáles son sus deseos y expectativas para ese momento, el tipo de asistencia que la pareja desea, el alumbramiento y la recepción del recién nacido: las condiciones de la sala de parto, el acompañante, cómo desea transitar el dolor, si se desea luces tenues, música, el momento posterior al parto, y los controles del bebé. Personalmente creo que el mejor plan de parto es confiar en el equipo que sigue el embarazo y poder hablar con este sobre los deseos, incluido el obstetra, la partera, el neonatólogo y la institución donde se va a producir el nacimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Luciana Pisarenco (@lucianitapisa)

-¿Crees qué hay diferencias en las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la ley de parto respetado?

Creo que no debería haberlo. Pero no creo que la distinción sea por la institución pública o privada, sino que por el médico tratante. Creo que hay médicos más respetuosos que otros, más empáticos que otros, que escuchan más o menos y también creo que hay pacientes que necesitan distintos tratos. Por eso siempre digo que hay una paciente para cada médico, y un médico para cada paciente.

- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Argentina supera la tasa ideal de cesáreas que debería tener un país ¿Por qué crees que ocurre?

Creo que son varios los factores. Desde ya que al tener mucho más control durante el embarazo aparecen muchas más patologías, y a veces motivan una cesárea. Mentiría si no dijera que hay una mayor tasa por parte del área médica pero también son más las mujeres que la eligen.

- Sos una de las fundadoras del centro Luvana que realiza un abordaje holístico psico-corporal para mujeres que buscan quedar embarazadas, gestantes y posparto. ¿Por qué decidieron crearlo? y ¿Qué balance haces de la experiencia de trabajar con mujeres en esta etapa de la vida?

Decidimos crear Luvana por experiencias personales, ya que en medio de la vorágine diaria a veces no es tan fácil conectar con el embarazo y el bebé y nos parecía importante crear talleres y encuentros en los que se pudiera armar tribu, se compartieran herramientas psico-corporales para atravesar el embarazo mucho más conectadas con nosotras mismas y el bebé. También información a nivel médico muy práctica para el momento del parto. Todo desde una mirada del respeto a cada mujer, entendiendo que somos distintas y que no todas necesitamos lo mismo, sin juzgar y generando un espacio de intercambio, herramientas, información y red. En los talleres integramos lo emocional, espiritual y la armonización energética. Armamos tribu, en donde el amor, el sostén y la retroalimentación, son el motor para transitar juntas el camino de la mapaternidad, brindando herramientas y recursos psicocorporales para ayudar a conectar con sus bebés, sus deseos, y su ser, a través de ejercicios de meditación, respiración, terapia vibracional sonora y herramientas de visualización, entre otras. Abordamos los miedos, mandatos y exigencias, trabajando con el cuerpo, la gestión emocional, la creatividad y los vínculos de pareja, potenciando los recursos psico-físico y emocionales de cada participante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luvana (@luvanacentro)

Los Talleres que se dictan actualmente en Luvana son: “Bienvenida Panza”, “Despedida de Panza”, Taller vivencial de Posturas, masajes y respiraciones para el parto” y de masajes para bebés. También brindan un programa de acompañamiento personalizado a la embarazada y la puerpera y clases de Esferodinamia.

Historias de partos

Desde hace algunos años Luciana sube a su instagram (@lucianitapisa) relatos cortos de los partos a los acompaña, junto con imágenes, que conmueven a los usuarios de las redes y cosechan cientos de likes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Luciana Pisarenco (@lucianitapisa)

-Sos muy activa en las redes sociales, además de subir mucha información haces relatos muy cálidos de los partos y las consultas con tus pacientes ¿Cómo surgió la idea de hacer estos posteos?

En realidad hace un par de años tenía una paciente que tenía muchos seguidores y me etiquetó en una publicación. Eso hizo que mucha gente empezará a seguirme y en ese momento pensé que era una buena forma de poder comunicar. A medida que fueron pasando los años, me pareció muy enriquecedor poder contar las historias de nacimiento, de los nacimientos que acompaño, y los nacimientos contados desde el lado obstétrico, como lo vivimos los médicos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Luciana Pisarenco (@lucianitapisa)