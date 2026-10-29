Pasajeros de un crucero de lujo quedaron varados en Camboya por el encarecimiento del combustible

"La compañía no puede simplemente trasladar aumentos de esa magnitud a los residentes, y el déficit resultante ha colocado su modelo operativo actual bajo una presión financiera insostenible", señala el escrito, en el que se alude a la guerra en Irán, iniciada el pasado febrero, como detonante del alza en los precios.

Por ello, Villa Vie Residences anunció una reestructuración y recapitalización durante los próximos 60 días, sin que se conozcan de momento detalles de estos planes, mientras "continúa evaluando posibles caminos a seguir".

Por su parte, el vicegobernador dijo que algunos pasajeros que contaban con los medios económicos decidieron abandonar Camboya por vía aérea en las últimas horas, "mientras que otros permanecen en la ciudad a la espera de novedades", sin precisar números.

"A diferencia de los cruceros convencionales, muchos pasajeros a bordo del Odyssey vendieron sus casas y otros bienes en sus países de origen para adquirir el derecho a residir permanentemente en la nave. La orden de desembarcar de manera tan abrupta ha dejado a numerosos jubilados y trabajadores en remoto prácticamente sin hogar y a miles de kilómetros de sus países", expuso Sihanouk.

Los pasajeros, prosiguió, recibieron una notificación el martes siete horas antes de ser desalojados de la embarcación.