Persecución en el Paseo del Bajo: quiso escapar de un control y terminó chocando contra un móvil policial

El recorrido continuó hasta el cruce ferroviario de 528 bis y calle 1, donde participaba del despliegue personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta. Allí se produjo el episodio que derivó en la acusación por lesiones.

Según la reconstrucción oficial, el joven llegó al paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas. Aun así, atravesó las vías y continuó su escape. En ese punto, un subteniente del GTO intentó impedir que avanzara, pero fue embestido por la motocicleta. Tras el impacto, ambos cayeron al asfalto.

El efectivo sufrió lesiones en el tobillo izquierdo y la muñeca derecha. Tras el impacto, fue asistido y trasladado al Hospital Rossi para recibir atención médica. La información difundida no precisó la evolución de su estado de salud.

Tras el atropello, los policías que participaban del operativo se acercaron para detener al conductor e impedir que continuara la fuga. El joven habría forcejeado con los uniformados y les habría dado golpes mientras intentaban reducirlo. Luego de varios minutos de tensión, los efectivos lograron controlar la situación y concretaron su aprehensión.