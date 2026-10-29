Persecución en el Paseo del Bajo: quiso escapar de un control y terminó chocando contra un móvil policial
Ocurrió sentido al Norte altura Victoria Ocampo Corte Parcial. El conductor resultó con heridas leves y fue atendido en el lugar por personal del SAME.
Un hombre fue detenido este jueves en el Paseo del Bajo después de una persecución. El sospechoso, que conducía un auto negro, escapó de un control y, en medio de su intento de fuga, chocó contra un móvil policial.
El hecho ocurrió sentido al Norte altura Victoria Ocampo Corte Parcial. Por el impacto el conductor resulto con heridas leves y fue atendido en el lugar por personal del SAME. Mientras tanto, hay reducción de la calzada en la zona.
Cruzó las vías con las barreras bajas y atropelló a un policía en medio de una persecución en La Plata
Luego de una persecución policial, un joven de 18 años fue detenido este miércoles en La Plata que realizaba maniobras peligrosas en moto. El joven escapó a contramano, cruzó un paso a nivel con las barreras bajas y atropelló a un policía antes de ser finalmente atrapado.
La secuencia comenzó en la zona de avenida 520 y calle 3, en Tolosa, donde agentes de la Policía Bonaerense advirtieron la presencia de tres motociclistas que circulaban de manera imprudente. Dos de ellos ingresaron al barrio El Mercadito al notar el operativo, mientras que el tercero continuó su marcha y se convirtió en el foco de la persecución.
De acuerdo con 0221, el joven circulaba en sentido contrario al tránsito y los agentes de la Motorizada, pertenecientes a la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana, solicitaron refuerzos por radio para detenerlo. Durante la fuga el motociclista habría alcanzado una velocidad superior a los 100 km/h.
El recorrido continuó hasta el cruce ferroviario de 528 bis y calle 1, donde participaba del despliegue personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta. Allí se produjo el episodio que derivó en la acusación por lesiones.
Según la reconstrucción oficial, el joven llegó al paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas. Aun así, atravesó las vías y continuó su escape. En ese punto, un subteniente del GTO intentó impedir que avanzara, pero fue embestido por la motocicleta. Tras el impacto, ambos cayeron al asfalto.
El efectivo sufrió lesiones en el tobillo izquierdo y la muñeca derecha. Tras el impacto, fue asistido y trasladado al Hospital Rossi para recibir atención médica. La información difundida no precisó la evolución de su estado de salud.
Tras el atropello, los policías que participaban del operativo se acercaron para detener al conductor e impedir que continuara la fuga. El joven habría forcejeado con los uniformados y les habría dado golpes mientras intentaban reducirlo. Luego de varios minutos de tensión, los efectivos lograron controlar la situación y concretaron su aprehensión.
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