Peligro en Catamarca por un incendio forestal que provocó el corte total de la Ruta Provincial 4
Las autoridades de Catamarca dispusieron la interrupción del camino entre San Fernando del Valle y El Rodeo debido a la cercanía de las llamas.
Los incendios forestales no dan tregua ni siquiera en medio del invierno: esta semana se encendió un foco en el departamento de Ambato, en Catamarca, que forzó a las autoridaes a cortar la circulación por la Ruta Provincial 4.
El corte se dispuso durante el jueves a la mañana debido a la cercanía de un incendio forestal que se desarrolla en el kilómetro 28 del camino que une San Fernando del Valle de Catamarca con El Rodeo.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una alerta amarilla para la provincia de Catamarca por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Los vientos y el anuncio del Zonda mantienen en vilo a las autoridades, que pidieron a la población no intentar subir a El Rodeo y usar la Ruta Provincial 16 como camino alternativo.
Por de pronto las autoridades informaron que, a diferencia de como ocurrió con otros incendios forestales recientes, el de este jueves no fue intencional sino el resultado de la caída de un cable de electricidad que dejó sin suministro a las localidades de El Rodeo y Las Juntas.
Según informó el medio El Ancasti, de Catamarca, los vientos fuertes dañaron las líneas de baja y media tensión de la empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM), pero para la tarde de este jueves ya se había reestablecido el suministro de electricidad al 60% de los hogares afectados en ambas localidades.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, acompañó al intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, en su recorrida por el terreno afectado en esa localidad y en La Cuestecilla y la Quebrada de Loro Huasi.
Personal de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Bomberos de la Policía de Catamarca y de la capital provincial intervinieron en el operativo en horas en que el Senado nacional debate la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto oficialista estipula que "en caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
Así se eliminarían las prohibiciones de vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años tal como estipula la ley actualmente vigente de Manejo del Fuego.
La iniciativa también busca eliminar el artículo 22 de la norma actual, en el que consta que en caso de incendios en "zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales" se "prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento".
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