Peligro en la frontera: trasladaban 35 toneladas de químicos peligrosos y fueron detenidos en Salta

Una vez contabilizados, la carga de los dos camiones arrojó un total de 35.144 kilos del disolvente industrial.

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Debido a que el Acetato de etilo se encuentra dentro de la segunda lista de sustancias enmarcadas en la Ley 26.045, la cual regula los llamados precursores químicos, requiere que se realicen importantes controles obligatorios al momento de su traslado.

Ante esta situación, los gendarmes realizaron las averiguaciones correspondientes en la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) y constataron que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la empresa transportista ni los vehículos estaban debidamente inscriptos en el organismo de registro.

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En el caso intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien, interiorizada de la situación, orientó la mediación del Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la aprehensión de los dos conductores, así como el secuestro de ambos camiones.

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¿Qué es el acetato de etilo?

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El acetato de etilo es un solvente muy común que se usa en pinturas y barnices, pegamentos, Industria farmacéutica y en los quitaesmaltes. Sin embargo, también puede ser utilizado en procesos vinculados a la fabricación de drogas. Por este motivo, se encuentra regulado por el Estado argentino.

Si bien no es una sustancia ilegal en sí misma, su transporte y comercialización está regulada por ley, por lo que intentar trasladarlo sin control ni medidas de seguridad adecuadas es una infracción grave.