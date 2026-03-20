Peligro en la frontera: trasladaban 35 toneladas de químicos peligrosos y fueron detenidos en Salta
Gendarmería frenó un cargamento masivo y altamente inflamable que era transportado sin medidas de seguridad y con documentación falsa.
Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos por Gendarmería Nacional en Salta mientras trasladaban 35 toneladas de una sustancia altamente inflamable en dos camiones sin contar con las medidas de seguridad necesarias. Además, se pudo constatar que los conductores quisieron evadir el control presentando documentación falsa.
El hecho ocurrió en el Paso Internacional “Aguas Blancas- Bermejo”, que conecta la localidad argentina con la boliviana, cuando personal de Gendarmería detuvo la marcha de dos camiones durante el control habitual de rutina en la frontera.
Cuando los gendarmes solicitaron los documentos de ambos semirremolque, notaron una serie de inconsistencias. Según informaron las fuentes, los camiones provenían de la ciudad de Fray Bentos, en Uruguay, y se dirigían hacia la localidad de Cochabamba, Bolivia.
Ante la extraña situación, efectivos de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán” procedieron a revisar el cargamento.
Cuando se dirigieron hacia el sector del acoplado, los gendarmes constataron que el primer camión llevaba 95 tambores color azul mientras que en el segundo había 96. Todos los barriles estaban identificados como “Acetato de etilo” con un peso 184 kilos cada uno.
Una vez contabilizados, la carga de los dos camiones arrojó un total de 35.144 kilos del disolvente industrial.
Debido a que el Acetato de etilo se encuentra dentro de la segunda lista de sustancias enmarcadas en la Ley 26.045, la cual regula los llamados precursores químicos, requiere que se realicen importantes controles obligatorios al momento de su traslado.
Ante esta situación, los gendarmes realizaron las averiguaciones correspondientes en la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) y constataron que ni la empresa propietaria de la mercadería, ni la empresa transportista ni los vehículos estaban debidamente inscriptos en el organismo de registro.
En el caso intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán quien, interiorizada de la situación, orientó la mediación del Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la aprehensión de los dos conductores, así como el secuestro de ambos camiones.
¿Qué es el acetato de etilo?
El acetato de etilo es un solvente muy común que se usa en pinturas y barnices, pegamentos, Industria farmacéutica y en los quitaesmaltes. Sin embargo, también puede ser utilizado en procesos vinculados a la fabricación de drogas. Por este motivo, se encuentra regulado por el Estado argentino.
Si bien no es una sustancia ilegal en sí misma, su transporte y comercialización está regulada por ley, por lo que intentar trasladarlo sin control ni medidas de seguridad adecuadas es una infracción grave.
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