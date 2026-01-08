Cayeron dos viudas negras en Pergamino: sedujeron a un mecánico, lo drogaron y lo dejaron desnudo en el taller

A partir de la denuncia, el fiscal Francisco Furnari, quien quedó a cargo de la investigación, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de las redes sociales de la víctima, así como también la recolección de testimonios.

Tras una ardua investigación, se determinó que las delincuentes habían utilizado parte del dinero robado para comprar un asado para la cena de Año Nuevo. Como si fuera poco, las mujeres compartieron las fotos del festejo en las redes sociales.

Con los datos recogidos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Pergamino dispuso dos allanamientos en simultáneo realizados en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, que permitieron avanzar de manera decisiva en la causa.

Durante los operativos se logró detener a las dos mujeres: una de ellas tiene antecedentes, mientras que la otra es madre de un bebé, por lo que en las próximas horas la Justicia deberá determinar si permanece presa o se le concede el beneficio de la excarcelación.