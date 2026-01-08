Cayeron dos viudas negras en Pergamino: sedujeron a un mecánico, lo drogaron y lo dejaron desnudo en el taller
Las delincuentes utilizaron parte de la plata robada a la víctima para comprar un asado. Fueron detenidas.
Un mecánico de la localidad bonaerense de Pergamino fue víctima de dos viudas negras que lo sedujeron enviándole fotos hot y, tras pactar un encuentro, lo drogaron y le robaron dinero en efectivo. Las delincuentes utilizaron la plata para comprar un asado para la cena de Año Nuevo y fueron detenidas.
El hecho ocurrió durante la tarde del 31 de diciembre en el taller de la víctima. Allí, el hombre de 63 años pactó un encuentro con dos mujeres de 23 y 33, con quienes había mantenido conversaciones previas a través de redes sociales.
Las agresoras habían seducido a la víctima durante varias semanas a través de chats en Instagram, enviándole sugerentes fotos en minifalda y tops, y realizándole propuestas indecentes. Finalmente, accedieron a su lugar de trabajo en la víspera de Año Nuevo.
En medio del encuentro, el mecánico tomó un vaso de cerveza y se desvaneció. El modus operandi era claro: las viudas negras lo drogaron, lo durmieron y aprovecharon para robarle unos $700,000 en efectivo y su teléfono celular.
La víctima fue hallada horas después por sus propios hijos quienes, preocupados porque el hombre no respondía los llamados y no llegaba a la cena de fin de año, acudieron hasta el taller. Allí lo encontraron tirado en el piso y desnudo.
A partir de la denuncia, el fiscal Francisco Furnari, quien quedó a cargo de la investigación, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de las redes sociales de la víctima, así como también la recolección de testimonios.
Tras una ardua investigación, se determinó que las delincuentes habían utilizado parte del dinero robado para comprar un asado para la cena de Año Nuevo. Como si fuera poco, las mujeres compartieron las fotos del festejo en las redes sociales.
Con los datos recogidos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Pergamino dispuso dos allanamientos en simultáneo realizados en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, que permitieron avanzar de manera decisiva en la causa.
Durante los operativos se logró detener a las dos mujeres: una de ellas tiene antecedentes, mientras que la otra es madre de un bebé, por lo que en las próximas horas la Justicia deberá determinar si permanece presa o se le concede el beneficio de la excarcelación.
