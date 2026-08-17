Persecución en Floresta: cuatro delincuentes chocaron contra un patrullero y fueron detenidos
La banda había escapado después de un robo en un edificio de avenida Nazca. El auto terminó destruido tras el impacto.
Una persecución policial terminó con cuatro hombres detenidos en Floresta luego de un robo cometido en un edificio y un posterior choque contra un patrullero de la Policía de la Ciudad. Los sospechosos intentaron escapar a toda velocidad por las calles del barrio, pero fueron interceptados a unas diez cuadras del lugar donde se habría producido el asalto.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 11 A fueron alertados poco después de la medianoche por un robo que estaba ocurriendo dentro de una torre situada sobre avenida Nazca al 1700.
Cuando los agentes llegaron hasta el edificio, observaron a cuatro hombres que salían rápidamente del lugar. Los sospechosos subieron a un automóvil gris y emprendieron la fuga antes de que los policías pudieran detenerlos. La respuesta fue inmediata: los efectivos organizaron un operativo cerrojo para intentar localizar el vehículo y bloquear sus posibles vías de escape.
El choque que terminó con la persecución en Floresta
La fuga se extendió por varias calles hasta que el automóvil utilizado por los sospechosos terminó impactando contra un móvil policial. El choque ocurrió en la esquina de Bahía Blanca y Alejandro Magariños Cervantes, aproximadamente a diez cuadras del edificio donde se había producido el robo.
El punto donde ocurrió la colisión se encuentra además a unas seis cuadras del estadio Islas Malvinas, perteneciente al Club Atlético All Boys. Después del impacto, los cuatro ocupantes abandonaron el vehículo y trataron de continuar la fuga corriendo. Sin embargo, los policías consiguieron detenerlos a pocos metros.
Los sospechosos tienen 22, 23, 30 y 31 años. Una vez concretadas las detenciones, todos fueron trasladados para recibir atención médica debido a las lesiones que sufrieron durante el choque.
Los cuatro detenidos fueron trasladados al hospital
El impacto produjo daños importantes tanto en el patrullero como en el automóvil utilizado por los presuntos delincuentes. El móvil policial sufrió daños en el sector derecho del paragolpes delantero, mientras que el otro vehículo terminó con importantes deterioros en su parte frontal y los neumáticos delanteros completamente destruidos.
Los cuatro hombres fueron trasladados por personal del SAME al Hospital Álvarez, donde recibieron asistencia por lesiones leves. Un efectivo policial que participó del procedimiento también tuvo que ser llevado a un centro de salud. En su caso, fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield.
La Policía secuestró el automóvil en el que circulaban los sospechosos y realizó una inspección para buscar elementos que pudieran aportar información a la investigación.
Entre los objetos encontrados había 2.200 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares, dos manojos de llaves, un par de guantes de neoprene, un par de guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma. Todo el material quedó incorporado a la causa mientras se intenta determinar qué función habría cumplido cada uno de los detenidos.
Tres de los sospechosos tenían antecedentes
Los investigadores también revisaron los antecedentes de los cuatro hombres detenidos después de la persecución. El sospechoso de 22 años tenía dos causas anteriores por robo, correspondientes a los años 2022 y 2025. El hombre de 30 años, en tanto, contaba con antecedentes por lesiones leves, registrado en 2021, y por tenencia de un arma de fuego de uso civil.
El detenido de 31 años también tenía antecedentes. En su caso, figuraban dos causas de 2023: una por robo por escalamiento y otra por robo en poblado y en banda. El cuarto integrante de la banda, de 23 años, no tenía antecedentes penales registrados.
La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonanno. La Justicia deberá establecer ahora cómo se produjo el robo en el edificio de avenida Nazca, qué participación tuvo cada uno de los detenidos y si existen elementos para vincularlos con otros hechos ocurridos en la zona.
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