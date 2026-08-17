Persecución en Floresta: cuatro delincuentes chocaron contra un patrullero y fueron detenidos

Los sospechosos tienen 22, 23, 30 y 31 años. Una vez concretadas las detenciones, todos fueron trasladados para recibir atención médica debido a las lesiones que sufrieron durante el choque.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al hospital

El impacto produjo daños importantes tanto en el patrullero como en el automóvil utilizado por los presuntos delincuentes. El móvil policial sufrió daños en el sector derecho del paragolpes delantero, mientras que el otro vehículo terminó con importantes deterioros en su parte frontal y los neumáticos delanteros completamente destruidos.

Los cuatro hombres fueron trasladados por personal del SAME al Hospital Álvarez, donde recibieron asistencia por lesiones leves. Un efectivo policial que participó del procedimiento también tuvo que ser llevado a un centro de salud. En su caso, fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield.

La Policía secuestró el automóvil en el que circulaban los sospechosos y realizó una inspección para buscar elementos que pudieran aportar información a la investigación.

Entre los objetos encontrados había 2.200 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares, dos manojos de llaves, un par de guantes de neoprene, un par de guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma. Todo el material quedó incorporado a la causa mientras se intenta determinar qué función habría cumplido cada uno de los detenidos.

Tres de los sospechosos tenían antecedentes

Los investigadores también revisaron los antecedentes de los cuatro hombres detenidos después de la persecución. El sospechoso de 22 años tenía dos causas anteriores por robo, correspondientes a los años 2022 y 2025. El hombre de 30 años, en tanto, contaba con antecedentes por lesiones leves, registrado en 2021, y por tenencia de un arma de fuego de uso civil.

El detenido de 31 años también tenía antecedentes. En su caso, figuraban dos causas de 2023: una por robo por escalamiento y otra por robo en poblado y en banda. El cuarto integrante de la banda, de 23 años, no tenía antecedentes penales registrados.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonanno. La Justicia deberá establecer ahora cómo se produjo el robo en el edificio de avenida Nazca, qué participación tuvo cada uno de los detenidos y si existen elementos para vincularlos con otros hechos ocurridos en la zona.