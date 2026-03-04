Persecución y choque: dos motochorros colombianos detenidos tras un raid entre Colegiales y Villa Crespo

Según detallaron fuentes policiales, los sospechosos son de nacionalidad colombiana, aunque no contaban con documentación personal ni de la moto al momento de su detención. Ambos quedaron a disposición judicial.

Al culminar el operativo, los efectivos secuestraron la moto Rouser 200 usada por los delincuentes, además de dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al caso y anunció: “Extranjero que delinque se va. A estos dos motochorros colombianos los detuvimos por robar en Colegiales. Ya solicitamos su expulsión inmediata del país. Ley y orden”.

Por otro lado, se informó que, como consecuencia de la persecución y el posterior choque, uno de los efectivos policiales resultó herido y tuvo que ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quien dispuso su derivación al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del juez Martín Del Viso, con intervención de la Secretaría N° 142. Por el hecho, la Justicia dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.

