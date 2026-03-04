Persecución y choque: dos motochorros colombianos detenidos tras un raid entre Colegiales y Villa Crespo
Los delincuentes fueron perseguidos por la Policía de la Ciudad y detenidos luego de cometer dos robos en la zona de Elcano y Delgado.
Una impresionante persecución policial que se extendió entre los barrios porteños de Colegiales y Villa Crespo culminó con un brutal choque y la detención de dos motochorros colombianos. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunció que serán expulsados del país.
El operativo se inició a partir de un alerta irradiada sobre dos delincuentes que habían cometido dos ilícitos a bordo de una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, en la zona de Elcano y Delgado, en el barrio de Colegiales.
De inmediato, efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar, pero cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados, emprendieron la fuga a gran velocidad, tomando incluso calles en dirección contraria.
Durante la huida, los delincuentes descartaron un celular y continuaron su escape en contramano por la calle Acoyte, en sentido al barrio de Villa Crespo. Fue entonces cuando el ladrón que conducía la moto perdió el control al llegar la intersección con Luis Viale y terminó chocando contra un móvil policial que participaba del operativo.
Tras caer al asfalto, ambos motochorros fueron reducidos por los policías y detenidos en el lugar.
Según detallaron fuentes policiales, los sospechosos son de nacionalidad colombiana, aunque no contaban con documentación personal ni de la moto al momento de su detención. Ambos quedaron a disposición judicial.
Al culminar el operativo, los efectivos secuestraron la moto Rouser 200 usada por los delincuentes, además de dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al caso y anunció: “Extranjero que delinque se va. A estos dos motochorros colombianos los detuvimos por robar en Colegiales. Ya solicitamos su expulsión inmediata del país. Ley y orden”.
Por otro lado, se informó que, como consecuencia de la persecución y el posterior choque, uno de los efectivos policiales resultó herido y tuvo que ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quien dispuso su derivación al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del juez Martín Del Viso, con intervención de la Secretaría N° 142. Por el hecho, la Justicia dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.
