Persisten los cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios arrancaron el 2026 sin servicio

cortes de luz

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las interrupciones afectaban a vecinos de Almagro, Retiro, San Nicolás, Villa del Parque, Balvanera, Barracas, Boedo, Caballito, Flores, San Telmo y Parque Patricios, entre otros barrios.

En territorio bonaerense, la falta de luz se extendía a partidos como Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza y Quilmes.

En paralelo, la empresa proveedora también registraba inconvenientes en su red: 2.680 clientes permanecían sin energía en zonas como Palermo y Belgrano, además de localidades del conurbano como La Matanza, San Fernando, Bella Vista, Gregorio Laferrere, José C. Paz, Ciudadela y San Miguel.

Desde los organismos oficiales señalaron que, aunque no se esperan temperaturas extremas en los próximos días, el sistema continúa bajo presión. Por ese motivo, volvieron a pedir colaboración a los usuarios para moderar el consumo y evitar nuevos cortes generalizados durante el resto del verano.