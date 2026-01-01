Persisten los cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios arrancaron el 2026 sin servicio
Aunque bajaron las temperaturas tras el pico extremo de calor, más de 7 mil usuarios continúan sin energía eléctrica en el inicio de 2026.
A pesar de que el calor dio un respiro tras las jornadas sofocantes de este martes y miércoles, el problema energético sigue presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el arranque del nuevo año, miles de hogares permanecen sin suministro eléctrico, incluso con una jornada que no supera los 30 grados de temperatura.
De acuerdo a los datos difundidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), durante las primeras horas del 1° de enero de 2026 se registraron más de 7 mil usuarios sin luz entre las áreas de concesión de las empresas distribuidoras.
La situación más delicada se concentra en los clientes de Edesur, quienes vienen arrastrando inconvenientes desde la madrugada del 31 de diciembre. Un desperfecto en la Subestación Bosques generó un apagón masivo que llegó a dejar sin energía a cerca de un millón de personas.
Si bien el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina con el correr de las horas, muchos usuarios denunciaron pérdidas de alimentos y daños en electrodomésticos producto de la prolongada falta de electricidad.
Durante la jornada de este jueves, y con condiciones climáticas mucho más templadas, el problema de los cortes de energía continuaba en distintos puntos del AMBA. Según informó el ENRE pocos minutos antes de las 13, un total de 5.159 usuarios de Edesur seguían sin suministro eléctrico.
Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las interrupciones afectaban a vecinos de Almagro, Retiro, San Nicolás, Villa del Parque, Balvanera, Barracas, Boedo, Caballito, Flores, San Telmo y Parque Patricios, entre otros barrios.
En territorio bonaerense, la falta de luz se extendía a partidos como Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza y Quilmes.
En paralelo, la empresa proveedora también registraba inconvenientes en su red: 2.680 clientes permanecían sin energía en zonas como Palermo y Belgrano, además de localidades del conurbano como La Matanza, San Fernando, Bella Vista, Gregorio Laferrere, José C. Paz, Ciudadela y San Miguel.
Desde los organismos oficiales señalaron que, aunque no se esperan temperaturas extremas en los próximos días, el sistema continúa bajo presión. Por ese motivo, volvieron a pedir colaboración a los usuarios para moderar el consumo y evitar nuevos cortes generalizados durante el resto del verano.
