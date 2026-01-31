Perú autorizó la extradición a la Argentina de Pequeño J
El sujeto había escapado a Perú, su país natal, luego de ser sindicado como principal responsable del triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron brutalmente asesinadas Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
El gobierno de Perú autorizó la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito delictivo como “Pequeño J”, imputado por triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron víctimas las jóvenes Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
Con la firma presidente de Perú y los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, el gobierno de ese país resolvió “acceder a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano para ser extraditado de la República del Perú y ser procesado en la República Argentina”.
El sujeto está imputado “por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.
El artículo 2 del documento oficial del gobierno peruano señala “disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada”.
“Previo a la entrega del requerido, el Estado requirente deberá dar las seguridades de que se le computará el tiempo de privación de libertad que ha demandado el trámite de extradición en la República del Perú, conforme a la normativa interna aplicable al caso”, concluye la resolución suprema.
