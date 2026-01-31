Situación insólita en Varese: rechazó la asistencia de un guardavidas y quiso agredirlo
Personal de la Patrulla Municipal redujo al agresor, que terminó detenido. Un joven registró el hecho completo.
Un episodio inesperado y fuera de lo común se vivió este viernes por la tarde en Playa Varese, cuando un intento de rescate en el mar terminó con un hombre detenido.
Según las imágenes y los testimonios recabados por 0223, un guardavida se lanzó al agua para asistir a un bañista que presentaba dificultades debido a las fuertes corrientes. Sin embargo, al llegar hasta él, el hombre rechazó la ayuda y reaccionó de manera agresiva.
El socorrista, al advertir que el sujeto estaba en peligro, insistió en el auxilio y lo acompañó hacia la orilla. No obstante, el bañista se negó a ser rescatado y se generó un intercambio verbal mientras ambos avanzaban por el agua.
Cuando finalmente pisaron la arena mojada, el hombre intentó agredir al guardavidas con un golpe. En ese instante, personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato y, con una maniobra rápida y efectiva, lo redujo.
Con el agresor ya inmovilizado en el suelo, los testigos confirmaron que fue aprehendido por las fuerzas de seguridad y posteriormente trasladado a una comisaría.
Mar del Plata: un hombre se robó 4 millones de pesos en dulce de leche y lo atraparon
El hecho ocurrió en Mar del Plata. Tras una investigación dieron con el cargamento de dulce.
Un sujeto de 36 años fue acusado de estafa por defraudar a un transportista y apoderarse de una parte de un cargamento de dulce de leche, cuyo valor se estima en alrededor de cuatro millones de pesos. La mercancía fue recuperada mediante un allanamiento efectuado por la policía.
El episodio sucedió el miércoles en Mar del Plata. Según la orden de entrega, un empleado de Transporte López debía dejar cuatro palets de dulce de leche de la marca Yatasto Lácteos en un galpón situado cerca de Calaza y Necochea. Al llegar, el repartidor fue recibido por un individuo que se identificó como el comprador. Este recibió dos de los palets y le explicó que los dos restantes debían llevarse a otro depósito en la zona de Tres Arroyos y Peña.
Una vez en el segundo punto, el supuesto comprador se excusó diciendo que iba a buscar un carro para la descarga y el dinero para el pago, pero no volvió. Ante la falta de respuesta a llamados y mensajes, el transportista radicó la denuncia.
Mediante pesquisas, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima identificó el primer depósito señalado en la entrega. Allí concretaron un allanamiento y lograron el secuestro de la mercadería robada.
Como resultado del procedimiento, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de estafa, y el hombre fue notificado de la imputación. En las próximas horas deberá prestar declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos.
