Situación insólita en Varese: rechazó la asistencia de un guardavidas y quiso agredirlo

Mar del Plata: un hombre se robó 4 millones de pesos en dulce de leche y lo atraparon

El hecho ocurrió en Mar del Plata. Tras una investigación dieron con el cargamento de dulce.

dulce de leche

Un sujeto de 36 años fue acusado de estafa por defraudar a un transportista y apoderarse de una parte de un cargamento de dulce de leche, cuyo valor se estima en alrededor de cuatro millones de pesos. La mercancía fue recuperada mediante un allanamiento efectuado por la policía.

El episodio sucedió el miércoles en Mar del Plata. Según la orden de entrega, un empleado de Transporte López debía dejar cuatro palets de dulce de leche de la marca Yatasto Lácteos en un galpón situado cerca de Calaza y Necochea. Al llegar, el repartidor fue recibido por un individuo que se identificó como el comprador. Este recibió dos de los palets y le explicó que los dos restantes debían llevarse a otro depósito en la zona de Tres Arroyos y Peña.

Una vez en el segundo punto, el supuesto comprador se excusó diciendo que iba a buscar un carro para la descarga y el dinero para el pago, pero no volvió. Ante la falta de respuesta a llamados y mensajes, el transportista radicó la denuncia.

Mediante pesquisas, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima identificó el primer depósito señalado en la entrega. Allí concretaron un allanamiento y lograron el secuestro de la mercadería robada.

Como resultado del procedimiento, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de estafa, y el hombre fue notificado de la imputación. En las próximas horas deberá prestar declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos.