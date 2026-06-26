Pilar: un hombre atacó a su expareja con una espada y amenazó con prenderla fuego

comisaria villa rosa El agresor fue trasladado a la Comisaría de Villa Rosa

Tras el brutal ataque, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Villa Rosa, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por lesiones. Amenazas” y quedó bajo la órbita de la UFI de turno, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales del acusado y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.