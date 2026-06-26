Pilar: un hombre atacó a su expareja con una espada y amenazó con prenderla fuego
Todo ocurrió cuando la víctima fue a buscar sus pertenencias a la casa que compartían. La sobrina de la mujer también fue agredida.
Un episodio de violencia de género tuvo lugar en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, donde un hombre atacó a su expareja con una espada tipo katana y la amenazó con prenderla fuego. La sobrina de la mujer, que intentó defenderla, también fue agredida.
El hecho ocurrió el jueves por la noche en una vivienda ubicada en la calle Lima, en el barrio Pellegrini. Según informaron medios locales, la víctima, de 38 años, acudió al domicilio para retirar las pertenencias que compartía con el agresor, un hombre de 39, de quien se estaba separando.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, apenas la mujer llegó a la casa, el hombre reaccionó de manera violenta. Lo que comenzó con una discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en agresiones físicas. En medio del enfrentamiento, el acusado tomó una espada metálica tipo katana y comenzó a agredir a su expareja, mientras además la amenazaba con prenderla fuego.
En ese momento, tras escuchar los gritos desesperados de auxilio por parte de la víctima, su sobrina ingresó corriendo a la vivienda con la intención de defenderla. Sin embargo, la joven también fue atacada por el sujeto, quien la golpeó en la cabeza y en la espalda utilizando la misma espada.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Pilar a Diario, las víctimas pudieron escapar del domicidio y pedir ayuda a la policía. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Pilar llegaron al lugar, controlaron la situación y consiguieron reducir al agresor, quien fue detenido en el momento.
Tras el brutal ataque, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Villa Rosa, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.
La causa fue caratulada como “Aprehensión por lesiones. Amenazas” y quedó bajo la órbita de la UFI de turno, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales del acusado y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.
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