Piletas en la Ciudad de Buenos Aires por menos de $6.000: cuánto cuesta la entrada y cómo sacar turno.

Precios: cuánto cuesta ir a la pileta en Buenos Aires

Las tarifas se mantienen accesibles para fomentar el uso recreativo. Los valores vigentes son:

Mayores: $5.500

Menores: $2.500

Jubilados: $2.000

Atención: En el caso de los grandes parques, a la tarifa de la pileta se le debe sumar la entrada general al predio, que cuesta $2.500 para entrada general y $1.500 para menores. El estacionamiento tiene un valor de $3.500.

Dónde sacar turno y ubicaciones

La mayoría de los natatorios son de acceso libre hasta agotar capacidad, pero hay tres sedes que requieren turno previo online: Polideportivo Martín Fierro, Santojanni y Pereyra. El trámite se realiza a través de la web oficial de deportes de la Ciudad.

El listado completo de sedes: