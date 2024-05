Desgarrador: jubilado que cobra $200 mil y le llegó factura de luz de $300 mil pide que lo dejen pagar en cuotas

pinamar telam.jpg

Pinamar: pobre jubilado

Los aumentos se ubican entre el 100 y el 300%, provocando que la gran mayoría de los habitantes no lo pueda pagar.

Los vecinos mostraron facturas de más de cien mil pesos pero a comerciantes le llegaron de más de un millón de pesos.

El portal local Pinamar Diario entrevistó a un jubilado que gana 200 mil pesos y al que le llegó una factura de luz de $300 mil.

“Pido que me dejen pagar en cuotas porque si no me cortan la luz”, señaló el hombre desesperado.