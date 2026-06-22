Piratas del asfalto atacaron en Chubut: emboscaron a un camionero, lo balearon y se robaron $43 millones

Poco después, los sospechosos abandonaron el rodado en las inmediaciones del acceso norte a Comodoro Rivadavia y escaparon a pie hacia una zona de campo.

La víctima, en tanto, permaneció herida y desamparada dentro de la camioneta, hasta que logró escapar a pie hacia una zona de campo abierto.

Cómo recuperaron los $43 millones robados en Chubut

robo camionero chubut Los delincuentes transportaban varias armas y municiones de diferente calibre

Debido a la gravedad del robo, se desplegó un amplio operativo de las fuerzas de seguridad que incluyó a distintas comisarías locales, divisiones especiales, Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), Infantería, Policía Científica, División Canes y equipos especializados, con apoyo de drones equipados con cámaras térmicas para reforzar las tareas de rastreo nocturno.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales se dirigieron hacia el lugar y priorizaron la asistencia al conductor herido de bala, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica.

robo camionero chubut La Policía logró detener a los tres delincuentes y recuperar el millonario botín

El fuerte despliegue policial permitió arrinconar a los tres delincuentes, quienes permanecían ocultos en el interior de un sumidero natural. Los tres sospechosos fueron detenidos en el lugar.

Durante el operativo la Policía logró recuperar los más de 43 millones de pesos distribuido en 95 fajos de efectivo que habían sido robados del camión. Además, incautaron todo el arsenal que los delincuentes había descartado durante su fuga: un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares y una gran cantidad de municiones.

En paralelo, la camioneta utilizada para cometer el robo también fue secuestrada para que se le realicen las pericias correspondientes.

El caso fue investigado por efectivos de la Comisaría de Próspero Palazzo, con la intervención de la Brigada de Investigaciones y personal de Criminalística, quienes trabajaron durante varias horas en la escena relevando evidencia balística, huellas y otros elementos para reconstruir la ruta de escape de los asaltantes.

Con el correr de las horas, los efectivos policiales confirmaron que se trató de un asalto planificado y ejecutado con un alto grado de organización, ya que los autores contaban con información precisa sobre el recorrido del camión y el dinero que transportaba.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante distintas medidas orientadas a determinar la participación de los imputados y reunir nuevas pruebas.